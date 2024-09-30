Ahu Tuğba'yı Son Yolculuğuna Uğurlamamıştı: Bülent Ersoy'un "Cenazeme Kimse Gelmesin" Vasiyeti Gündem Oldu

Son dönemde art arda vefat eden ünlü sanatçıların cenazelerinde yaşanan 'vefasızlık' konusu hakkında bir açıklama da Bülent Ersoy'dan geldi. Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayan Diva'nın vasiyet gibi sözlerinde 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.