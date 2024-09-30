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Ahu Tuğba'yı Son Yolculuğuna Uğurlamamıştı: Bülent Ersoy'un "Cenazeme Kimse Gelmesin" Vasiyeti Gündem Oldu

Ahu Tuğba'yı Son Yolculuğuna Uğurlamamıştı: Bülent Ersoy'un "Cenazeme Kimse Gelmesin" Vasiyeti Gündem Oldu

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
30.09.2024 - 13:51

Son dönemde art arda vefat eden ünlü sanatçıların cenazelerinde yaşanan 'vefasızlık' konusu hakkında bir açıklama da Bülent Ersoy'dan geldi. Ahu Tuğba'nın cenazesine katılmayan Diva'nın vasiyet gibi sözlerinde 'Cenazeme kimse gelmesin. Kendi başıma giderim' demesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Türk müziğinin önemli sanatçılarından Bülent Ersoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bunun en büyük nedeni de Ahu Tuğba'nın cenazesinde hakkında söylenenler...

Türk müziğinin önemli sanatçılarından Bülent Ersoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Bunun en büyük nedeni de Ahu Tuğba'nın cenazesinde hakkında söylenenler...

Unutulmaz ismin cenazesinde yerini alan gazeteci Olcay Ünal Sert, Ahu Tuğba'nın kendisine "Kocamı Bülent Ersoy'la bastım" dediğini söylemesi epey gündem yarattı.

Unutulmaz ismin cenazesinde yerini alan gazeteci Olcay Ünal Sert, Ahu Tuğba'nın kendisine "Kocamı Bülent Ersoy'la bastım" dediğini söylemesi epey gündem yarattı.

Tüm detayları görmek isteyenleri de böyle alabiliriz:

Diva'nın bu nedenle Tuğba'nın cenazesine katılmadığı konuşulurken, gözler Bülent Ersoy'dan gelecek cevaba çevrilmişti.

Diva'nın bu nedenle Tuğba'nın cenazesine katılmadığı konuşulurken, gözler Bülent Ersoy'dan gelecek cevaba çevrilmişti.

Ağız ve diş bakımı için Antalya'ya giden Ersoy klinik sahipleriyle akşam yemeğinde görüntülendi. Diva, hayatını kaybeden meslektaşlarının cenazesine katılmamasının özel bir nedeni olup olmadığı sorusuna verdiği cevapla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ağız ve diş bakımı için Antalya'ya giden Ersoy klinik sahipleriyle akşam yemeğinde görüntülendi. Diva, hayatını kaybeden meslektaşlarının cenazesine katılmamasının özel bir nedeni olup olmadığı sorusuna verdiği cevapla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Sanatçıların cenazesindeki vefasızlık konusuyla ilgili soruya vasiyet niteliğinde cevap veren Bülent Ersoy, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek" dedi.

Sanatçıların cenazesindeki vefasızlık konusuyla ilgili soruya vasiyet niteliğinde cevap veren Bülent Ersoy, "Vefasızlık sadece cenazelerde değil ki, bu hayatta nefes aldığımız sürece bu vefasızlıklar devam edecek" dedi.
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Diva "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle sosyal medyada dile düştü.

Diva "Vallahi ben hiç umursamıyorum ve cenazeme kimsenin de gelmesini istemiyorum. Ben de kendi başıma giderim" sözleriyle sosyal medyada dile düştü.

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Gelin kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
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