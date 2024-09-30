Cansu Taşkın Ex Aşkı Yılmaz Erdoğan'a Taş Attığı Röportajındaki Dış Görünüşü Eleştirilince Sessiz Kalamadı!
Cansu Taşkın Ex Aşkı Yılmaz Erdoğan'a Taş Attığı Röportajındaki Dış Görünüşü Eleştirilince Sessiz Kalamadı!
Yılmaz Erdoğan'la öpüşürken çekilen görüntüleri sonrası kısa sürede gündem olan Cansu Taşkın geçtiğimiz gün eski aşkına gönderme yaptığı bir röportaj verdi. Kamera karşısındaki haliyle eleştirilen ünlü manken tepkilerin ardından sitemli açıklama yaptı.
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Yılmaz Erdoğan'la dudak dudağa çekilen 'habersiz' pozu sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Cansu Taşkın'ı az çok duymuşsunuzdur.
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Pınar Kerimoğlu'nun sunduğu YouTube programına konuk olan Taşkın, aralarında 25 yaş bulunan ünlü oyuncuyla aşk yaşadıklarını doğrulamıştı hatta.
Erdoğan'ın herkesten gizli 2 yıl boyunca aşk yaşadığı söylenen Taşkın hakkında konuşmak istememesi ve açılan konuyu kapatma çabası da epey gündem olmuştu.
Taşkın, kimilerine göre gerçek kimilerine göreyse platonik olan bu aşkın bitmesinin ardından iğneleyici paylaşımlarını da sürdürdü.
Önceki gün bir röportajı yayınlanan mankenin, eski aşkına yine büyük taşlar attığı anlar sosyal medyada epey ilgi çekti.
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Röportaj anındaki dış görünüşü yüzünden eleştiri aldığını ifade eden Cansu Taşkın sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"Dün Nişantaşı'nda cilt bakımından çıktım ve alerjik egzama durumum oluştu. Üstüne bahar alerjim, günlerdir stüdyodayım ses kısıklığım olmasına rağmen basın mensubu arkadaşlarımızın karşıma biranda çıkıp ısrarları üzerine onları kırmayıp o doğal halimle röportaj verdim."
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