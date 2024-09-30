Cansu Taşkın Ex Aşkı Yılmaz Erdoğan'a Taş Attığı Röportajındaki Dış Görünüşü Eleştirilince Sessiz Kalamadı!

Yılmaz Erdoğan'la öpüşürken çekilen görüntüleri sonrası kısa sürede gündem olan Cansu Taşkın geçtiğimiz gün eski aşkına gönderme yaptığı bir röportaj verdi. Kamera karşısındaki haliyle eleştirilen ünlü manken tepkilerin ardından sitemli açıklama yaptı.