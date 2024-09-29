Yılmaz Erdoğan'la Öpüşme Görüntüleri İfşa Edilen Manken Cansu Taşkın'dan Fena Göndermeler!
Yılmaz Erdoğan'la Öpüşme Görüntüleri İfşa Edilen Manken Cansu Taşkın'dan Fena Göndermeler!
Yılmaz Erdoğan'la habersiz çekilen öpüşme görüntülerinin ifşalanmasından sonra gündeme bomba gibi düşen Cansu Taşkın'dan yeni açıklamalar geldi. Magazin Burada'ya konuşan mankenin eski aşkına attığı taşlar epey büyük oldu.
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Belçim Bilgen'den boşandıktan sonra adını herhangi biriyle duymadığımız Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük manken Cansu Taşkın'la birlikte olduğu iddiası patlamıştı.
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Cansu Taşkın'la dudak dudağa pozları ifşa edilmesi üzerine "izinsiz paylaşımlar" yüzünden dava açıldığı iddiası öne da öne sürülmüştü.
Katıldığı bir YouTube programında Erdoğan'la ilişkisini doğrulaması üzerine gündem daha da hareketlenmişti.
"Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?"
Bunun üzerine sessizliğini "garip ilişki" diyerek bozan usta oyuncunun konunun kapanmasını istemesi Taşkın'ın tepkisini çekmişti.
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Bu sefer de Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülenen Cansu Taşkın "İki bekar insan birlikteyse, elinden tutup çıkıp sahiplenmeli” diyerek eski aşkına büyük bir taş attı.
İnci Taneleri dizisinin senaryosunu yapım yayınlanmaya başlamadan okuyanlardan biri olduğunun da altını çizen Taşkın, “Aşk zaman alan, ummadığın anda gelen bir şey. Şu an hayatımda kimse yok. Ben o aşk kapılarını kapattım” ifadelerini kullandı.
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Yahu adam işte ilişkiye girmiş, hevesini almış, bitmiş, yoksa Yılmaz Erdoğan bu kadınla ne yapsın amk? 😂