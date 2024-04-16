Cansu Taşkın Öpüşme Videosu Yüzünden Dava Açtığı Söylenen Yılmaz Erdoğan Hakkında Sessizliğini İlk Kez Bozdu

İnci Taneleri'yle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan ve iki yıldır herkesten gizli aşk yaşadığı konuşulan Cansu Taşkın'ın aşkı magazine bomba gibi düştü! Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun ikilinin öpüşme videosunu yayınlayınca ortalık daha da hareketlenmişti. Gizlice çekildiği söylenen video yüzünden Erdoğan'ın dava açacağı söylenmişti. Tüm bu iddiaların ardından Cansu Taşkın ilk kez sessizliğini bozdu!