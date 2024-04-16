Cansu Taşkın Öpüşme Videosu Yüzünden Dava Açtığı Söylenen Yılmaz Erdoğan Hakkında Sessizliğini İlk Kez Bozdu
Cansu Taşkın Öpüşme Videosu Yüzünden Dava Açtığı Söylenen Yılmaz Erdoğan Hakkında Sessizliğini İlk Kez Bozdu
İnci Taneleri'yle ekranlara geri dönen Yılmaz Erdoğan ve iki yıldır herkesten gizli aşk yaşadığı konuşulan Cansu Taşkın'ın aşkı magazine bomba gibi düştü! Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun ikilinin öpüşme videosunu yayınlayınca ortalık daha da hareketlenmişti. Gizlice çekildiği söylenen video yüzünden Erdoğan'ın dava açacağı söylenmişti. Tüm bu iddiaların ardından Cansu Taşkın ilk kez sessizliğini bozdu!
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Bir süredir sadece Çok Güzel Hareketler 2 programıyla ekranlarda yer alan Yılmaz Erdoğan, uzun aranın ardından İnci Taneleri dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
Boşanmanın ardından aşk konusunda inzivaya geçtiği konuşulan Erdoğan hakkında olay iddiaları ortaya atan Bircan Bali, usta oyuncunun herkesten sır gibi sakladığı bir modelle 2 yıldır aşk yaşadığını söyledi.
Bu kişinin de 2012 yılında Idol Of Models'de ikincilik elde eden, Erdoğan'la da arasında 25 yaş fark olan manken Cansu Taşkın olduğu ileri sürüldü.
Bir davette Yılmaz Erdoğan'la beraber poz verdiğini profilinde de paylaşan Cansu Taşkın, katıldığı bir programda merak edilenlere cevap vermişti.
Taşkın, "Olaylar evet gerçek. Özel hayatımı hiçbir yerde konuşmadım konuşmamaya da devam. Evet doğru hani haberler, sorduğun için söyleyeyim. Yani sonuç olarak biz kötü bir şey yapmadık arkadaşlar bu çok normal değil mi?" sözleriyle iddaları kabul etti.
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İşler bu programdan sonra daha da ilginçleşti. Gerçeklerin bu şekilde olmadığı, Taşkın'ın platonik aşık olduğu söylendi.
tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışıoğlu'nun haberine göre; aslında böyle bir aşk hiç yaşanmamış hatta Taşkın son bir yıldır Erdoğan'a ulaşamıyormuş bile...
Cansu Taşkın'ın kız kardeşi Elif Vurgun, magazine bomba gibi düşen ikilinin karelerini tek tek paylaşmaya başladı.
Fotoğraf paylaşmakla kalmayan, Vurgun bir de Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın sarmaş dolaş halde öpüştüğü bir videoyu yayınlıyor.
Müge Dağıstanlı'nın 10Haber'de paylaştığı habere göre; Yılmaz Erdoğan öpüşme videosunun çekildiğinden habersizmiş!
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Halk TV’de yer alan habere göre; Cansu Taşkın'la öpüştüğü görüntülere kayıtsız kalmayan Yılmaz Erdoğan dava açması için avukatına talimat vermiş.
Tüm bu kaosun içinde gündem epey hareketlendi tabii. Bir süre sessiz kalan Cansu Taşkın sonunda sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yılmaz Erdoğan'ın kendisine dava açtığı yönündeki haberleri yalanlayan Taşkın içeriklerin mesnetsiz olduğunu vurguladı.
Annesinin sağlık sorunu nedeniyle sosyal medyadan uzak kaldığının altını çizen genç manken söz konusu iddiaları yayanlara karşı yasal haklarını kullanacağını söyledi.
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