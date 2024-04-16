Yılmaz Erdoğan’dan “Kumpas” Davası: Görüntüler Gizlice Çekilmiş
Yılmaz Erdoğan’dan “Kumpas” Davası: Görüntüler Gizlice Çekilmiş
Yılmaz Erdoğan’ın, Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin görüntüleri Cansu Taşkın’ın kardeşi Elif Vurgun tarafından yayınlanmıştı. Yılmaz Erdoğan’ın, gizlice çekilen ve servis edilen görüntüler için dava açmaya hazırlandığı iddia edildi.
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ile birlikte olduğu iddia edilmiş ve ikilinin samimi görüntüleri paylaşılmıştı.
Cansu Taşkın’ın ilişki iddiası sonrasında kardeşi Elif Vurgun tarafından paylaşılan görüntülerin, gizlice çekildiği iddia edildi.
Halk TV’de yer alan habere göre; Yılmaz Erdoğan görüntüler hakkında dava açması için avukatına talimat verdi.
Aynı anne farklı babadan olma kardeşler, Ağustos ayında misafir olarak Erdoğan'a ait çiftlik evine gitti. Bu çiftlik evinde 'anı olması' amacıyla Erdoğan ile bazı fotoğraflar çektiren ikili, sosyal medyaya servis edilen yakınlaşma görüntülerini ise Erdoğan'dan habersiz şekilde kaydetti.
Kendi aralarında anlaşmaya varan kardeşler, Vurgun'un telefonla konuşuyormuş süsü verdiği esnada cep telefonu kamerası ile ortamı kaydetmeye başladı ve bu şekilde Erdoğan'dan habersiz olarak iki isme ait görüntüler kaydedildi.
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Taşkın ve Erdoğan arasında birkaç gün süren yakınlaşma, herhangi bir ilişkiye dönüşmedi. İlerleyen tarihlerde Erdoğan, Taşkın'ın ısrarlı aramalarına yanıt vermedi ve mesajlarına dönüş yapmadı. Bu durum üzerine Taşkın, şubat ayında Yılmaz Erdoğan ile aralarında ilişki olduğuna dair iddiaları basına servis ettirdi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Erdoğan'ın büyük bir öfke duyduğu öğrenilirken, avukatlarına iki isim hakkında TCK'nın 134. maddesinden dava açılması için talimat verdiği öğrenildi.
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