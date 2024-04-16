Yılmaz Erdoğan’dan “Kumpas” Davası: Görüntüler Gizlice Çekilmiş

TCK 134. maddede 'Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.' ibareleri yer almakta.