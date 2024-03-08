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Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki Konuşmalarına Eleştiri!

Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki Konuşmalarına Eleştiri!

Yılmaz Erdoğan yerli dizi Armağan Çağlayan
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 21:14

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın dizideki aforizmaları ve okuduğu şiirler Armağan Çağlayan'ın radarına takıldı. Erdoğan'ı anlamadığını belirten Çağlayan bu konuda eleştirel bir paylaşımda bulundu.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi Dilber dansından tutun da Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in aforizmalarına kadar dilimizden düşmüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi Dilber dansından tutun da Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem'in aforizmalarına kadar dilimizden düşmüyor.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazıp hem başrolünde yer aldığı dizi sık sık Erdoğan'ın kendi yazdığı şiirlerle viral olurken, dizinin izleyicilerinden Armağan Çağlayan'dan eleştirel bir yorum geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu yazıp hem başrolünde yer aldığı dizi sık sık Erdoğan'ın kendi yazdığı şiirlerle viral olurken, dizinin izleyicilerinden Armağan Çağlayan'dan eleştirel bir yorum geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın dizideki aforizmalarını anlamadığından yakınan Çağlayan, ayrıca şiir ve aforizmalar yerine seste teknik bir sıkıntı olduğunun da altını çizdi.

Yılmaz Erdoğan'ın dizideki aforizmalarını anlamadığından yakınan Çağlayan, ayrıca şiir ve aforizmalar yerine seste teknik bir sıkıntı olduğunun da altını çizdi.
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Tabii Armağan Çağlayan'ın bu eleştirisine pek çok tepki de geldi.

Tabii Armağan Çağlayan'ın bu eleştirisine pek çok tepki de geldi.
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Bu eleştiriye katılmayanların sayısı da az değildi:

Bu eleştiriye katılmayanların sayısı da az değildi:
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