Armağan Çağlayan'dan Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri'ndeki Konuşmalarına Eleştiri!

Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın dizideki aforizmaları ve okuduğu şiirler Armağan Çağlayan'ın radarına takıldı. Erdoğan'ı anlamadığını belirten Çağlayan bu konuda eleştirel bir paylaşımda bulundu.