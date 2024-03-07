Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil'le Konuşmasına "Hanımcılık" Benzetmesi
Survivor Poyraz'ın Sevgilisi Yasmin Erbil'le Konuşmasına "Hanımcılık" Benzetmesi
Survivor All Star'ın son bölümüne iletişim ödülü damga vurdu. Mavi takımın kazandığı iletişim ödülünde Poyraz ve kız arkadaşı Yasmin Erbil'in telefon konuşması, Poyraz'ın hanımcılık seviyesini gözler önüne serdi.
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Survivor All Star'ın son bölümünde yine bir iletişim oyunu oynandı.
Sevdikleriyle telefon görüşmesi yapmak isteyen yarışmacıların kıyasıya mücadelesinde kazanan taraf Mavi takım olurken, yarışmacılar sonunda telefon görüşmelerini gerçekleştirdiler.
Her yarışmacının görüşmesi yayınlanırken, yarışmanın popüler isimlerinden Poyraz'ın sevgilisi Yasmin Erbil'le görüşmesi gülümseten anlar yaşanmasına neden oldu.
Yasmin'in telefonu açar açmaz Poyraz'a tavsiyeler vermesi gözden kaçmazken, Poyraz'ın her şeye tamam demesi "Bu nasıl hanımcılık?" dedirtti.
İşte o anlar:
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Gelen yorumlar da burada:
Gerçekten de öyle!
Bu doğru olabilir mi? 😅
Yeni rota oluşturuldu.
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