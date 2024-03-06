Survivor'da Yarışmacılara Yemek Verildiği İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi!

En zorlu Survivor olarak lanse edilen Survivor All Star 2024'te izleyiciler, yarışmacıların ödül oyunlarına olan tepkilerini takip ederek diğer sezonlarla karşılaştırma yaptı ve yarışmacılara yemek verildiği iddiaları kol gezmeye başladı. Acun Ilıcalı bu iddiaya yanıt verdi.