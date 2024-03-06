Survivor'da Yarışmacılara Yemek Verildiği İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi!
Survivor'da Yarışmacılara Yemek Verildiği İddiasına Acun Ilıcalı'dan Yanıt Geldi!
En zorlu Survivor olarak lanse edilen Survivor All Star 2024'te izleyiciler, yarışmacıların ödül oyunlarına olan tepkilerini takip ederek diğer sezonlarla karşılaştırma yaptı ve yarışmacılara yemek verildiği iddiaları kol gezmeye başladı. Acun Ilıcalı bu iddiaya yanıt verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tamamen güce dayalı olduğu için gelmiş geçmiş en iddialı sezonlardan biri olarak gösterilen Survivor All Star 2024'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı.
Geçtiğimiz sezonlarda ödül oyunları için kıyasıya mücadele edip bu konuda ağlayarak yemek isteyen yarışmacılar, bu sezon ödül oyunlarını umursamamalarıyla izleyicilerin radarına takıldı.
Adaya verilen fazlaca erzakların yanı sıra montaj hataları nedeniyle yarışmacıların sigara içmesinin görülmesinden tutun da otelde kaldıkları iddialarına kadar Survivor'ın bu sezonu kafaları epey karıştırdı.
Yarışmacıların ödül oyunlarına tepkileri ve ödül yemeğini bitiremeyerek birbirleriyle paylaşmaları çokça iddiayı ortaya koyarken, TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programına konuk olan Acun Ilıcalı, söz konusu iddia hakkında açıklama yaptı.
Bu sezonun güce dayalı bir sezon olması nedeniyle yarışmacıları aç bırakmadığını itiraf eden Ilıcalı, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Altını çizerek söylüyorum. Bu sene yarışmacıları ölümüne aç bırakmayacağım. Bunlar All Star, bunlar zaten mezun olmuşlar. O açlığı çekmişler. Bu sene performans senesi. Besini kesiyorsun, adama koş diyorsun, adalesi yırtılıyor.”
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda