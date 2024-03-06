İnci Taneleri'yle Dillere Dolanan "Dilber Evin Barkın Yok mu?" Parçasının İngilizce Versiyonuna Bayılacaksınız

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi sosyal medyada da epey ilgi odağı oldu. Danslarından şarkılarına her sahnesi dikkat çeken yapımdaki 'Dilber evin barkın yok mu?' sözünün yer aldığı 'Gemileri Yakarım' parçasının İngilizce versiyonunu duymaya hazır mısınız?
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Kanal D ekranlarının en yeni dizisi İnci Taneleri ilk fragmanının yayınlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesi elde etti.
Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi başarılı isimlerin başrollerinde yer aldığı yapımda devleşen isim ise şüphesiz Hazar Ergüçlü oldu.
Yapımda "Dilber" karakterine hayat veren Ergüçlü pavyondaki dans sahneleriyle oyunculuğunu bir kez daha kanıtladı adeta.
Dizinin fragmanıyla beraber dilimize dolanan Sincanlı Erkal'ın "Yakarım Gemileri" bir diğer adıyla "Dilber evin barkın yok mu?" şarkısı sosyal medyayı da ele geçirmiş durumda.
"ingilizcebar" sayfası ise konuya bambaşka bir boyut getirerek "Dilber Evin Barkın Yok mu?" parçasını İngilizce'ye çevirdi.
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