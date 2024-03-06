İnci Taneleri'yle Dillere Dolanan "Dilber Evin Barkın Yok mu?" Parçasının İngilizce Versiyonuna Bayılacaksınız

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana ekranlara damgasını vuran İnci Taneleri dizisi sosyal medyada da epey ilgi odağı oldu. Danslarından şarkılarına her sahnesi dikkat çeken yapımdaki 'Dilber evin barkın yok mu?' sözünün yer aldığı 'Gemileri Yakarım' parçasının İngilizce versiyonunu duymaya hazır mısınız?