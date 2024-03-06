Sabancı Ailesinin Müstakbel Gelin Adayı Hande Erçel Gittiği Hindistan Tatiliyle Gözleri Üzerine Çekti
Sabancı Ailesinin Müstakbel Gelin Adayı Hande Erçel Gittiği Hindistan Tatiliyle Gözleri Üzerine Çekti
Paris Moda Haftası'nda ortalığı kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran Hande Erçel'in ülkeye dönmesinden sonra yine gitmesi bir oldu. Bir etkinlik için gittiği Hindistan'da poz üstüne poz paylaşan ünlü oyuncunun kareleri tabii ki sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
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Romantik komedi türündeki dizilerden sonra Bambaşka Biri dizisi için kamera geçen Hande Erçel'ın "Savcı Leyla" karakterine hayat vererek hiç alışık olmadığımız bir role bürünmüştü.
Burak Deniz'le birlikte başrolü paylaşan ünlü oyuncunun bu dizideki performansı bir kesim tarafından sevilse de büyük bir kitle tarafından eleştiriye boğulmuştu.
İzleyicilerin "yetersiz" ve "güçsüz" bulunduğu oyunculuğuyla linç yedikten sonra profilinden oyuncu ibaresine kaldıran Erçel'in kariyerden uzaklaşacağı iddiaları gündeme atılmıştı. Sonra bunun gerçek olmadığı hakkında bir açıklama yapılmıştı.
Kariyeri yüzünden zaman zaman topa tutulan Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda radikal bir karar alarak boyattığı kızıl saçlarıyla da sürekli konuşulmuştu biliyorsunuz.
Aşk hayatı dolu dizgin devam eden ünlü oyuncunun Hakan Sabancı'yla olan birlikteliği de magazin manşetlerinden düşmüyor elbette. İkilinin attığı her adım mercek altına alınmış durumda.
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Ünlü Fransız markası Balmain tarafından özel davet alan Hande Erçel, katıldığı Paris Moda Haftası'nda ortalığı yaktı geçti!
Özel gecede dekolteli siyah bir tulum tercih eden Erçel'in yanında görmeye alışık olduğumuz Hakan Sabancı'nın Fransa'ya gitmemesi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.
Fransa'dan Türkiye'ye döndükten sonra Hakan Sabancı'yla görüntülenen Hande'nin gergin hali ve sevgilisinin arkasına saklanması ise çok konuşulmuştu.
"Yurda döndü" dediğimiz Hande Erçel cephesinde yeniden bir hareketelilik yaşandı. Adeta kuş misali yaşan ünlü isim bu sefer de bir etkinlikte konuşma yapmak için Hindistan'a gitti.
31,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabını oldukça aktif bir biçimde kullanan güzel oyuncu Mumbai karelerini de art arda yayınladı.
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Hindistan sokaklarını dolaşıp, tarihi bölgelerde gezintiye çıkan Erçel gittiği yerlerde fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi elbette.
Çoklu paylaşım yaptığında bizlere 7. sırada Hakan Sabancı'yı görmeye alıştıran ünlü ismin doğal yaşam videosu da epey beğenildi.
Araba seyahati sırasında Hint müziği açan Hande Erçel'in keyifle dans ettiği anlar da takipçilerinden tam not aldı.
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