Sabancı Ailesinin Müstakbel Gelin Adayı Hande Erçel Gittiği Hindistan Tatiliyle Gözleri Üzerine Çekti

Paris Moda Haftası'nda ortalığı kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran Hande Erçel'in ülkeye dönmesinden sonra yine gitmesi bir oldu. Bir etkinlik için gittiği Hindistan'da poz üstüne poz paylaşan ünlü oyuncunun kareleri tabii ki sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.