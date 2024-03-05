Hakan Balta'nın Eşi Derya Balta Tavsiye Paylaşımı Yüzünden Ceza Aldı: "Sağlık Sektörüyle İlgili Konuşmayın!"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın eşi Derya Balta bu sıra sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden. Depremzede Hilal'e olan ilgisiyle gönüllerimizi fetheden Derya Balta, bir paylaşımı nedeniyle 346 bin TL’lik ceza aldığını açıkladı.