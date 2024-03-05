Hakan Balta'nın Eşi Derya Balta Tavsiye Paylaşımı Yüzünden Ceza Aldı: "Sağlık Sektörüyle İlgili Konuşmayın!"
Hakan Balta'nın Eşi Derya Balta Tavsiye Paylaşımı Yüzünden Ceza Aldı: "Sağlık Sektörüyle İlgili Konuşmayın!"
Galatasaray'ın eski futbolcularından Hakan Balta'nın eşi Derya Balta bu sıra sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden. Depremzede Hilal'e olan ilgisiyle gönüllerimizi fetheden Derya Balta, bir paylaşımı nedeniyle 346 bin TL’lik ceza aldığını açıkladı.
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2008 yılından bu yana görenlere "Maşallah" dedirten bir evliliği olan Derya ve Hakan Balta çifti magazin dünyasının da öne çıkan isimlerinden.
İki erkek çocuğu bulunan çiftin paylaşımları da yoğun ilgi görüyor desek yeridir. Hem Galatasaray'ın hem de Milli Takımın eski yıldız ismi Hakan Balta'nın biricik eşi Derya, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma projeleriyle kalpleri yumuşacık yapıyor.
Kahramanmaraş depremlerinde annesi, babası ve kardeşleri dahil 70'e yakın akrabasını kaybeden aynı zamanda enkazdan çıkarılırken bir kolu kesilmek zorunda kalan Hilal'le çok yakından ilgileniyor.
Aynı zamanda bir fenomen haline gelen Derya Balta bu sefer bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim kendisinin şikayet edilmesi sonucunda Ticaret Bakanlığı'na kendisinin şikayet edildiğini bu nedenle de 346 bin TL değerinde ceza aldığını duyurdu.
Bir güzellik merkezinde "ışık dolgusu" işlemi yaptıran Derya Balta, bu işlemi geri aldırmak için başka birine gitti. Bu esnada da "tavsiye" notunu düşerek doktorunu paylaştı.
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Tek amacının, takipçilerini bilgilendirmek olduğunu söyleyen Derya Balta bu şikayeti kendisini sevmeyen biri tarafından bilinçli şekilde yapıldığını da söyledi.
"Bana gelen ceza için ağlayacak değilim ama..."
"'Işık dolgusu yaptırmayın' dedim ve olanlar oldu!"
"Birileri mutlaka sizi şikayet edecektir. Sağlık sektörüyle ilgili asla konuşmayın."
"Ben Hilal'in ameliyatını yapan doktorun kartvizitin paylaştım, bir şey olmadı. O fiyat bin tane çocuğun bayramlığı ediyordu."
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"Sağlık sektöründe etiket yasak!"
"Ben bunu çöpe atılmış bir miktar olarak görüyorum."
"İtiraz davası açacağım ama 30 gün içinde o parayı paşa paşa ödeyeceğim!"
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