Yasak Aşk Yaşadığı Ebru Gündeş'le Evlenen Murat Özdemir'e Olay İddia: "Haber Spikeriyle de Birlikte Oldu"

Yağmur Çevik de ayrı bir olay iddia ortaya atarak 'Rassan'ın evine çok fazla kız girip çıkıyordu.' ifadesiyle dikkat çekti. Ardından Hande Sarıoğlu şöyle bir iddia açıkladı: 'Şu an da Rassan'ın durumu iyi değil. Durumu iyi olmadığı için Ebru Gündeş'in onu 'şutladığı' ve Murat Özdemir'le evlendiği ancak duyumlara göre Özdemir'in de uçan kuşa borcunun olduğu söyleniyor.'