Yasak Aşk Yaşadığı Ebru Gündeş'le Evlenen Murat Özdemir'e Olay İddia: "Haber Spikeriyle de Birlikte Oldu"
Yasak Aşk Yaşadığı Ebru Gündeş'le Evlenen Murat Özdemir'e Olay İddia: "Haber Spikeriyle de Birlikte Oldu"
Ebru Gündeş'in yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Murat Özdemir'le evlenmesi magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bu zamana kadar Murat Özdemir'in eşi Selin Kabaklı'yı aldattığını konuşuyorduk ki... Ortaya bomba iddialar atıldı. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Murat Özdemir, hem haber spikeri hem de iki güzellik merkezi sahibiyle de birliktelik yaşamış. Anlayacağınız Murat Bey'in dosya çok kabarık çıktı!
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Son günlerde magazin manşetlerinden düşmeyen Ebru Gündeş, bir dönem yasak ilişki yaşadığını söylenen Murat Özdemir'le olan evliliği ortalığı kasıp kavurdu.
Rezza Zarrab'la olan olaylı boşanmasından sonra farklı farklı isimlerle adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le Dubai'deki evlilik haberlerinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Gelin almanın ardından davul-zurna eşliğinde konvoya çıkan ve 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in neşeli halleri elbette dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından kıyılan nikaha Ebru Gündeş’in kızı Alara ve Murat Özdemir’in ilk evliliğinden olan iki oğlunun da katıldığını öğrenmiştik.
Murat Özdemir'in 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı'yla evli olduğu dönemde Ebru Gündeş'le görüştükleri iddiaları tartışma yarattı biliyorsunuz.
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Posta'ya "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun." diyerek açıklama yapan Selin Hanım'ın paylaşımları da epey konuşuldu.
Ardından "Ben bir konuşursam bütün haberler çöp olur, yer yerinden oynar!" diyen Selin Kabaklı'nın her açıklaması çok yakından takip edilir oldu.
Söylemezsem Olmaz, Ebru Gündeş ve jet hızıyla nikah masasına oturduğu eşi Murat Özdemir konusunu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Sunuculardan Yağmur Çevik "Ebru Gündeş'i hiç görmediğimiz bir tarzda görüyoruz" diyerek başlattı konuyu.
Çevik'in "Puzzle'ın parçaları tam oturmuyor. Ebru Gündeş'in hareketleri fazla geliyor. Evlilik çok hızlı geliyor" demesi üzerine lafa giren Arto "aşk bütün mantığı ortadan kaldırıdır" diyip şunu ekledi: "Ebru Gündeş hamile olabilir!"
Programın sunucularından Çevik, Gündeş'in aralarında epey yaş farkı bulunan sevgilisi Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile olan ilişkisinin bir paravandan ibaret olduğunu belirtti.
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Hande Sarıoğlu da "Rassan ile Murat Özdemir'in arkadaş olduğu bilgisi var. Rassan paravan değil, baya sevgili olmuşlar. Rassan Ebru'ya Dubai'de ev almış, bir araba almış "RL" marka, bir de yüzük alıyor. Sonra Rassan'ın ailesiyle arası bozuluyor" dedi.
Şu meşhur doğum günü için de "Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in yayında Rassan'ı görünce, eşi Selin Kabaklı'ya geri dönmüş ya da onu geri almaya çalışıyormuşşçasına bir doğum günü partisi görüyoruz" denildi.
Çevik, gündemdeki çift için "3 ya da 6 içinde boşanırlar" yorumunda da bulundu. Bu esnada da konuyla ilgili bilinmeyen detayları Uğur Kotan paylaştı.
İhanete uğradığı konuşulan Selin Kabaklı'yla konuşan Kotan resmi boşanma tarihinin 2022 yılının Temmuz ayında olduğunu belirtti. Kotan, Kabaklı'nın 2021 yılında aldatıldığını duyduğunda evi terk edip Adana'ya ailesinin yanına gittiğini belirtti.
"İkili arasında Okan Kurt ve Demet Akalın'ınınki gibi bir ayrılma gerçekleşmiş" diyen Uğur Kotan "Bütün mallar Selin Hanım'a geçiyor ancak kendisinden genel bir vekalet alınıyor" dedi.
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Murat Özdemir'in ilk eşi Esra Hanım için de "konuşmak istemedini ama kendisinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ama sonra ilerleyen saatlerde 'mesajlarımı siliyorum, beni karıştırmayın' diyerek tüm mesajlarını sildi" dendi.
"Geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar Selin Hanım, Murat Bey ve Esra Hanım bir araya geliyorlar ve sitede çocuklara doğum günü partisi yapıyorlar. Araları çok iyi. Evlerine girip çıkıyorlar."
Bomba üstüne bomba patlatan Uğur Kotan bir de "Esra ve Murat ikilisinin iki oğlu Selin Hanım'a 'anne' diyor. Bunların birçok soruya cevap olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Üzerine "Selin Hanım, Rassan'ın paravan olduğunu düşüyor" diye iletti. Ayrıca "bunu söylemem lazım" diyerek Selin Hanım'ın bir iddiasını açıkladı. Kotan, Selin Kabaklı'nın "Hem kendisinin, hem Ebru Gündeş'in hem de tanıdığımız bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyor" iddiasını ileterek hepimizi şoke etti.
Bu sözler üzerine konuya ani bir giriş yapan Arto "Maşallah öyle bir haber spikeri bir tane var. Muhtemelen odur. Bu spikerin kim olduğunu tahmin ediyoruz. Adı "B" ile başlıyor. Kişilerde de bazı mesajlaşmalar var diye biliyorum. Maalesef her aşk skandalında aynı spiker ortaya çıkıyor" dedi.
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İşin daha da beteri şuydu ki, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu bu durumdan Ebru Gündeş'in de haberinin olduğunu öne sürdü.
"Murat Özdemir'in hayatına girenler konusunda ben de baş harfler eklemek istiyorum" diyen Sarıoğlu "İki tane güzellik merkezi sahibiyle de yakından görüştükleri duyumlarını aldım" diye sözüne devam etti.
"Bunlardan bir tanesinin baş harfleri E ve D. Diğer bir güzellik merkezi sahibinin adı ise Ö ve Ö" diye ekledi.
Ortaya atılan bu üç ismin kim olduğu da çok büyün bir merak konusu olmuştu ki, sosyal medyada birkaç isim öne çıktı. İddialara göre haber spikeri olan isim Buket Aydın'mış. Güzellik merkezi sahiplerinin ise Emsal Doğan ve Özge Özel olduğunu sürüldü.
Videonun tamamını izlemek isterseniz de sizi böyle alalım...
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