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Yasak Aşk Yaşadığı Ebru Gündeş'le Evlenen Murat Özdemir'e Olay İddia: "Haber Spikeriyle de Birlikte Oldu"

Yasak Aşk Yaşadığı Ebru Gündeş'le Evlenen Murat Özdemir'e Olay İddia: "Haber Spikeriyle de Birlikte Oldu"

Ebru Gündeş
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
04.03.2024 - 15:43

Ebru Gündeş'in yasak ilişki yaşadığı öne sürülen Murat Özdemir'le evlenmesi magazin dünyasında büyük ses getirdi. Bu zamana kadar Murat Özdemir'in eşi Selin Kabaklı'yı aldattığını konuşuyorduk ki... Ortaya bomba iddialar atıldı. Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre; Murat Özdemir, hem haber spikeri hem de iki güzellik merkezi sahibiyle de birliktelik yaşamış. Anlayacağınız Murat Bey'in dosya çok kabarık çıktı!

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Son günlerde magazin manşetlerinden düşmeyen Ebru Gündeş, bir dönem yasak ilişki yaşadığını söylenen Murat Özdemir'le olan evliliği ortalığı kasıp kavurdu.

Son günlerde magazin manşetlerinden düşmeyen Ebru Gündeş, bir dönem yasak ilişki yaşadığını söylenen Murat Özdemir'le olan evliliği ortalığı kasıp kavurdu.

Rezza Zarrab'la olan olaylı boşanmasından sonra farklı farklı isimlerle adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le Dubai'deki evlilik haberlerinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Rezza Zarrab'la olan olaylı boşanmasından sonra farklı farklı isimlerle adı aşk iddialarına karışan ünlü şarkıcının Murat Özdemir'le Dubai'deki evlilik haberlerinin detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Gelin almanın ardından davul-zurna eşliğinde konvoya çıkan ve 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in neşeli halleri elbette dikkatlerden kaçmadı.

Gelin almanın ardından davul-zurna eşliğinde konvoya çıkan ve 4. kez nikah masasına oturan Gündeş'in neşeli halleri elbette dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından kıyılan nikaha Ebru Gündeş’in kızı Alara ve Murat Özdemir’in ilk evliliğinden olan iki oğlunun da katıldığını öğrenmiştik.

Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından kıyılan nikaha Ebru Gündeş’in kızı Alara ve Murat Özdemir’in ilk evliliğinden olan iki oğlunun da katıldığını öğrenmiştik.

Murat Özdemir'in 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı'yla evli olduğu dönemde Ebru Gündeş'le görüştükleri iddiaları tartışma yarattı biliyorsunuz.

Murat Özdemir'in 2022 Best Model birincisi Selin Kabaklı'yla evli olduğu dönemde Ebru Gündeş'le görüştükleri iddiaları tartışma yarattı biliyorsunuz.
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Posta'ya "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun." diyerek açıklama yapan Selin Hanım'ın paylaşımları da epey konuşuldu.

Posta'ya "Bu ilk ve son açıklamam. Ebru Abla umarım bana yaşattıklarını ve yaşatılanı yaşamasın. Herkesin yolu açık olsun." diyerek açıklama yapan Selin Hanım'ın paylaşımları da epey konuşuldu.

Ardından "Ben bir konuşursam bütün haberler çöp olur, yer yerinden oynar!" diyen Selin Kabaklı'nın her açıklaması çok yakından takip edilir oldu.

Ardından "Ben bir konuşursam bütün haberler çöp olur, yer yerinden oynar!" diyen Selin Kabaklı'nın her açıklaması çok yakından takip edilir oldu.

Söylemezsem Olmaz, Ebru Gündeş ve jet hızıyla nikah masasına oturduğu eşi Murat Özdemir konusunu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Sunuculardan Yağmur Çevik "Ebru Gündeş'i hiç görmediğimiz bir tarzda görüyoruz" diyerek başlattı konuyu.

Söylemezsem Olmaz, Ebru Gündeş ve jet hızıyla nikah masasına oturduğu eşi Murat Özdemir konusunu tüm detaylarıyla masaya yatırdı. Sunuculardan Yağmur Çevik "Ebru Gündeş'i hiç görmediğimiz bir tarzda görüyoruz" diyerek başlattı konuyu.

Çevik'in "Puzzle'ın parçaları tam oturmuyor. Ebru Gündeş'in hareketleri fazla geliyor. Evlilik çok hızlı geliyor" demesi üzerine lafa giren Arto "aşk bütün mantığı ortadan kaldırıdır" diyip şunu ekledi: "Ebru Gündeş hamile olabilir!"

Çevik'in "Puzzle'ın parçaları tam oturmuyor. Ebru Gündeş'in hareketleri fazla geliyor. Evlilik çok hızlı geliyor" demesi üzerine lafa giren Arto "aşk bütün mantığı ortadan kaldırıdır" diyip şunu ekledi: "Ebru Gündeş hamile olabilir!"

'Hamile mi? Bunu giren birkaç tane magazin sayfası var ama ben öyle bir şey hissetmiyorum. Hani elini karnına götürdü ya o fotoğrafta. Ben aşk üzerine bir hamilelik gerçekleştiğini düşünmüyorum' diyen Çevik, Gündeş'in evliliğinin bir şov olduğunu düşündüğünü söyledi.

Programın sunucularından Çevik, Gündeş'in aralarında epey yaş farkı bulunan sevgilisi Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile olan ilişkisinin bir paravandan ibaret olduğunu belirtti.

Programın sunucularından Çevik, Gündeş'in aralarında epey yaş farkı bulunan sevgilisi Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile olan ilişkisinin bir paravandan ibaret olduğunu belirtti.

Arto ise 'ben paravan olduğunu düşünmüyorum, birliktelik olduğunu düşüyorum. Yakınlarından teyitli bilgi. Çok genç veya oturmamış bir ilişkiydi belki de' ifadelerini kullandı.

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Hande Sarıoğlu da "Rassan ile Murat Özdemir'in arkadaş olduğu bilgisi var. Rassan paravan değil, baya sevgili olmuşlar. Rassan Ebru'ya Dubai'de ev almış, bir araba almış "RL" marka, bir de yüzük alıyor. Sonra Rassan'ın ailesiyle arası bozuluyor" dedi.

Hande Sarıoğlu da "Rassan ile Murat Özdemir'in arkadaş olduğu bilgisi var. Rassan paravan değil, baya sevgili olmuşlar. Rassan Ebru'ya Dubai'de ev almış, bir araba almış "RL" marka, bir de yüzük alıyor. Sonra Rassan'ın ailesiyle arası bozuluyor" dedi.

Şu meşhur doğum günü için de "Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in yayında Rassan'ı görünce, eşi Selin Kabaklı'ya geri dönmüş ya da onu geri almaya çalışıyormuşşçasına bir doğum günü partisi görüyoruz" denildi.

Şu meşhur doğum günü için de "Murat Özdemir, Ebru Gündeş'in yayında Rassan'ı görünce, eşi Selin Kabaklı'ya geri dönmüş ya da onu geri almaya çalışıyormuşşçasına bir doğum günü partisi görüyoruz" denildi.

Yağmur Çevik de ayrı bir olay iddia ortaya atarak 'Rassan'ın evine çok fazla kız girip çıkıyordu.' ifadesiyle dikkat çekti. Ardından Hande Sarıoğlu şöyle bir iddia açıkladı: 'Şu an da Rassan'ın durumu iyi değil. Durumu iyi olmadığı için Ebru Gündeş'in onu 'şutladığı' ve Murat Özdemir'le evlendiği ancak duyumlara göre Özdemir'in de uçan kuşa borcunun olduğu söyleniyor.'

Çevik, gündemdeki çift için "3 ya da 6 içinde boşanırlar" yorumunda da bulundu. Bu esnada da konuyla ilgili bilinmeyen detayları Uğur Kotan paylaştı.

Çevik, gündemdeki çift için "3 ya da 6 içinde boşanırlar" yorumunda da bulundu. Bu esnada da konuyla ilgili bilinmeyen detayları Uğur Kotan paylaştı.

İhanete uğradığı konuşulan Selin Kabaklı'yla konuşan Kotan resmi boşanma tarihinin 2022 yılının Temmuz ayında olduğunu belirtti. Kotan, Kabaklı'nın 2021 yılında aldatıldığını duyduğunda evi terk edip Adana'ya ailesinin yanına gittiğini belirtti.

İhanete uğradığı konuşulan Selin Kabaklı'yla konuşan Kotan resmi boşanma tarihinin 2022 yılının Temmuz ayında olduğunu belirtti. Kotan, Kabaklı'nın 2021 yılında aldatıldığını duyduğunda evi terk edip Adana'ya ailesinin yanına gittiğini belirtti.

Özdemir'in 2021'in Haziran ayında Adana'ya gidip 'öyle bir şey yok, seni çok seviyorum' diyerek eşini geri getirdiği ifade edildi. Kotan, 2021-24 yılları arasında Selin Hanım'ın kendisinin kandırıldığına inandığını belirti..

"İkili arasında Okan Kurt ve Demet Akalın'ınınki gibi bir ayrılma gerçekleşmiş" diyen Uğur Kotan "Bütün mallar Selin Hanım'a geçiyor ancak kendisinden genel bir vekalet alınıyor" dedi.

"İkili arasında Okan Kurt ve Demet Akalın'ınınki gibi bir ayrılma gerçekleşmiş" diyen Uğur Kotan "Bütün mallar Selin Hanım'a geçiyor ancak kendisinden genel bir vekalet alınıyor" dedi.
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Murat Özdemir'in ilk eşi Esra Hanım için de "konuşmak istemedini ama kendisinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ama sonra ilerleyen saatlerde 'mesajlarımı siliyorum, beni karıştırmayın' diyerek tüm mesajlarını sildi" dendi.

Murat Özdemir'in ilk eşi Esra Hanım için de "konuşmak istemedini ama kendisinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ama sonra ilerleyen saatlerde 'mesajlarımı siliyorum, beni karıştırmayın' diyerek tüm mesajlarını sildi" dendi.

"Geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar Selin Hanım, Murat Bey ve Esra Hanım bir araya geliyorlar ve sitede çocuklara doğum günü partisi yapıyorlar. Araları çok iyi. Evlerine girip çıkıyorlar."

"Geçtiğimiz yılın Haziran ayına kadar Selin Hanım, Murat Bey ve Esra Hanım bir araya geliyorlar ve sitede çocuklara doğum günü partisi yapıyorlar. Araları çok iyi. Evlerine girip çıkıyorlar."

Bomba üstüne bomba patlatan Uğur Kotan bir de "Esra ve Murat ikilisinin iki oğlu Selin Hanım'a 'anne' diyor. Bunların birçok soruya cevap olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Bomba üstüne bomba patlatan Uğur Kotan bir de "Esra ve Murat ikilisinin iki oğlu Selin Hanım'a 'anne' diyor. Bunların birçok soruya cevap olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Üzerine "Selin Hanım, Rassan'ın paravan olduğunu düşüyor" diye iletti. Ayrıca "bunu söylemem lazım" diyerek Selin Hanım'ın bir iddiasını açıkladı. Kotan, Selin Kabaklı'nın "Hem kendisinin, hem Ebru Gündeş'in hem de tanıdığımız bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyor" iddiasını ileterek hepimizi şoke etti.

Üzerine "Selin Hanım, Rassan'ın paravan olduğunu düşüyor" diye iletti. Ayrıca "bunu söylemem lazım" diyerek Selin Hanım'ın bir iddiasını açıkladı. Kotan, Selin Kabaklı'nın "Hem kendisinin, hem Ebru Gündeş'in hem de tanıdığımız bir haber spikerinin bir dönem Murat Bey'le aynı anda görüştüğünü düşünüyor" iddiasını ileterek hepimizi şoke etti.

Bu sözler üzerine konuya ani bir giriş yapan Arto "Maşallah öyle bir haber spikeri bir tane var. Muhtemelen odur. Bu spikerin kim olduğunu tahmin ediyoruz. Adı "B" ile başlıyor. Kişilerde de bazı mesajlaşmalar var diye biliyorum. Maalesef her aşk skandalında aynı spiker ortaya çıkıyor" dedi.

Bu sözler üzerine konuya ani bir giriş yapan Arto "Maşallah öyle bir haber spikeri bir tane var. Muhtemelen odur. Bu spikerin kim olduğunu tahmin ediyoruz. Adı "B" ile başlıyor. Kişilerde de bazı mesajlaşmalar var diye biliyorum. Maalesef her aşk skandalında aynı spiker ortaya çıkıyor" dedi.
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İşin daha da beteri şuydu ki, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu bu durumdan Ebru Gündeş'in de haberinin olduğunu öne sürdü.

İşin daha da beteri şuydu ki, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu bu durumdan Ebru Gündeş'in de haberinin olduğunu öne sürdü.

"Murat Özdemir'in hayatına girenler konusunda ben de baş harfler eklemek istiyorum" diyen Sarıoğlu "İki tane güzellik merkezi sahibiyle de yakından görüştükleri duyumlarını aldım" diye sözüne devam etti.

"Murat Özdemir'in hayatına girenler konusunda ben de baş harfler eklemek istiyorum" diyen Sarıoğlu "İki tane güzellik merkezi sahibiyle de yakından görüştükleri duyumlarını aldım" diye sözüne devam etti.

"Bunlardan bir tanesinin baş harfleri E ve D. Diğer bir güzellik merkezi sahibinin adı ise Ö ve Ö" diye ekledi.

"Bunlardan bir tanesinin baş harfleri E ve D. Diğer bir güzellik merkezi sahibinin adı ise Ö ve Ö" diye ekledi.

Ortaya atılan bu üç ismin kim olduğu da çok büyün bir merak konusu olmuştu ki, sosyal medyada birkaç isim öne çıktı. İddialara göre haber spikeri olan isim Buket Aydın'mış. Güzellik merkezi sahiplerinin ise Emsal Doğan ve Özge Özel olduğunu sürüldü.

Ortaya atılan bu üç ismin kim olduğu da çok büyün bir merak konusu olmuştu ki, sosyal medyada birkaç isim öne çıktı. İddialara göre haber spikeri olan isim Buket Aydın'mış. Güzellik merkezi sahiplerinin ise Emsal Doğan ve Özge Özel olduğunu sürüldü.

Videonun tamamını izlemek isterseniz de sizi böyle alalım...

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