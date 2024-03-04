Üç Kız Kardeş'in 'Nesrin'i İclal Aydın Diziden Neden Ayrıldığını İlk Kez Açıkladı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi ilk bölümünden bu yana dikkatleri üzerine toplamayı başaran yapımlardan biri oldu. Dizide 'Nesrin' karakterine hayat veren İclal Aydın'ın performansı da çok beğeniliyordu. Snob Magazin'in haberine göre, bir kitap fuarına katılan İclal Aydın Üç Kız Kardeş'ten neden ayrıldığını açıkladı.