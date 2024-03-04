Şoray Uzun'un İşinden Kovulmasına Neden Olan Yasak Aşk Skandalının Detayları

2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Şoray Uzun Yolda isimli programın sunucusu Şoray Uzun'un işine ani bir şekilde son verilmişti. Peki Şoray Uzun neden işinden oldu. Kiminle yasak aşk yaşadı ve programla ilgisi neydi?