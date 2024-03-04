Şoray Uzun'un İşinden Kovulmasına Neden Olan Yasak Aşk Skandalının Detayları
Şoray Uzun'un İşinden Kovulmasına Neden Olan Yasak Aşk Skandalının Detayları
2005 yılında Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Şoray Uzun Yolda isimli programın sunucusu Şoray Uzun'un işine ani bir şekilde son verilmişti. Peki Şoray Uzun neden işinden oldu. Kiminle yasak aşk yaşadı ve programla ilgisi neydi?
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Türkiye'nin birçok bölgesine elinde mikrofonuyla giden, gelenek ve görenekleri tanıtan Şoray Uzun'un gezi programını hepimiz hatırlıyoruz.
Maceraları ve insanlarla yaşadığı diyaloglarla ekran başında hepimize keyifli vakit geçirten Şoray Uzun Yolda, döneminin en iyi işlerinden biriydi.
2005 yılında başlayan program 319 bölüm sürmüştü. Böylesine güzel giden bir program beklenmedik bir şekilde Şoray Uzun'un işine son verilmesiyle bitmişti.
Peki Şoray Uzun Yolda programı neden bitti? Kanal 7 yönetimi Şoray Uzun'un işine neden son verdi? Gelin detayları anlatalım.
Nedenini öğrenmek için biraz eskiye gidelim. Şoray Uzun, kendisi gibi oyuncu olan ve aynı dizide yer aldığı Elçin Uzun'la 1998 yılında dünyaevine girdi.
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Aralarında 11 yaş fark olan çiftin bu evlilikten ise 2 erkek çocuğu oldu. Her şey çok güzel giderken ikilinin evlilikleri yasak aşk skandalıyla sarsıldı.
Şoray Uzun'un "Şoray Uzun Yolda" programı döneminde yönetmen Melda Yılmaz'la aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Hatta hamile olan sevgilisi 2008 yılında Şoray Uzun'un çocuğunu dünyaya getirdi.
Her şeyi kabul eden Şoray Uzun, verdiği bir röportajda şunları söyledi: "İmam nikahı yaptığımız doğrudur, imam nikahını çocuk dünyaya gelmeden kıydık, ama Bodrum’da yaşadığımız külliyen yalan. Burada sorumlu benim, suçlu atfedilecekse benim."
Eşinden de ayrılmayan Şoray Uzun, "Eşimden ayrılmayı hiç düşünmedim, düşünmüyorum da. Bu olayın üzerinden yıllar geçti. Ama boşanma davası açılmadı." dedi.
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Bu skandal patlayınca da Şoray Uzun işinden kovuldu. Siz bunu biliyor muydunuz?
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