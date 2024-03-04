Kızılcık Şerbeti Dizisi İçin Düşünülen İlk İsmin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
Kızılcık Şerbeti Dizisi İçin Düşünülen İlk İsmin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=-rBzL...
Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk isminin ne olduğu ortaya çıktı. Dizinin senaristi Zeynep Gür, koymak istedikleri ismi açıkladı.
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Yayın hayatına başladığı ilk bölümden itibaren gündemimizden düşmeyen, aldığı cezalara rağmen ayakta durmayı başaran Kızılcık Şerbeti, son zamanların en iyi yapımlarından bir tanesi.
Dizinin geldiği nokta, değişen dengeler, yeni karakterler ise gündem düşmüyor. En büyük rakibi Yalı Çapkını'nı bile kısa sürede geride bıraktı.
Muhafazakar ve seküler ailelerin çatışmasını izlediğimiz dizi, Abdullah Ünal karakterini oynayan Settar Tanrıöğen'in ayrılmasıyla birlikte yeni bir yola girdi.
Yerine gelen Ahmet Mümtaz Taylan'ın Abdullah karakterini nasıl yansıtacağı merak konusu. İlerleyen bölümlerde bunu net bir şekilde anlayacağız.
Şimdi ise diziyle ilgili ilk kez duyacağınız bambaşka bir bilgi vereceğiz. Kızılcık Şerbeti isminin aslında başka olduğu daha sonra değiştiği ortaya çıktı.
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Son Kabile isimli YouTube kanalına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin senaristlerinden biri olan Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti'nin isminin ilk başta başka olduğunu açıkladı.
Zeynep Gür, Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk isminin "Akide Şekeri" olarak düşünüldüğünü söyledi.
Sizce hangisi daha iyi? Akide Şekeri mi Kızılcık Şerbeti mi?
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