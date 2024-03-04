Kızılcık Şerbeti Dizisi İçin Düşünülen İlk İsmin Ne Olduğu Ortaya Çıktı!

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk isminin ne olduğu ortaya çıktı. Dizinin senaristi Zeynep Gür, koymak istedikleri ismi açıkladı.