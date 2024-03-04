Nasıl Seçildi? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Torpil İddialarına Yanıt Verdi!
Nasıl Seçildi? Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Torpil İddialarına Yanıt Verdi!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dizinin senaristi olan annesi Melis Civelek sayesinde diziye girdiği iddia edilmişti. Civelek, torpil iddialarına yanıt verdi.
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Her hafta yeni bölümünü iple çektiğimiz yapımlar arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, kaos ihtiyacımızı ve heyecanımızı her geçen gün artırıyor.
Son zamanlarda değişen dengelerin yanında herkesi üzen bir gelişme yaşandı ve dizinin Abdullah'ı Settar Tanrıöğen sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kaldı.
Abdullah karakterini ise usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devraldı. Bazıları bu değişimi beğenirken diğer yandan Taylan'ın muhafazakar bir role yakışmadığını belirtti.
Oyuncunun gidişatı merak edilirken diziyle ilgili başka bir konu gündem oldu. Kızılcık Şerbeti'nin en renkli ve hem sevilip hem cinnet geçirten karakteri Nilay.
Nilay karakterine aynı zamanda dizinin de senaristliğini üstlenen Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek hayat veriyor. Feyza Civelek zaman zaman bu nedenle de tartışmalara konu oluyor.
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Bazı izleyiciler, oyunculuğu kötü olmasına rağmen diziye annesinin torpili sayesinde girdiğini söylüyor. Feyza Civelek de bu eleştirilerle ilgili konuştu.
Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Feyza Civelek, "Annenin yazdığı dizide oynuyorsun. ‘Torpillidir’ gibi önyargılarla çok karşılaştın mı?" sorusunu yanıtladı.
"Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." yanıtını verdi.
"Annen sana torpil geçmez mi?" sorusunu ise "Asla çünkü inanılmaz adil bir kadındır. ‘Kızılcık Şerbeti’ne girerken de deneme çekimine girdim ve öyle seçildim." dedi.
Siz Feyza Civelek'in oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz?
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