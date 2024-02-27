Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'le İlgili Ortaya Çıkan Detay Kahretti!
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'le İlgili Ortaya Çıkan Detay Kahretti!
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Haftalar sonra usta oyuncunun diziden ayrıldığı ve Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devraldığı açıklanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili kahreden bir detayı açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanların en çok ses getiren yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti, her hafta fırtınalar estirmeye ve reytinglerde zirvede olmaya devam ediyor.
Yeni karakterlerin de diziye dahil olmasıyla hikaye daha da karmaşık ve merak uyandıran bir hale geldi. Fakat tam her şey güzel giderken geçtiğimiz ay kötü bir gelişme yaşanmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal'a hayat veren Settar Tanrıöğen'in beyin kanaması geçirmesi sevenlerini üzmüştü.
Bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncunun diziye dönüp dönmeyeceği merak edilirken yapım şirketinden beklenmedik bir açıklama gelmişti.
Yapılan açıklamada Settar Tanrıöğen'in diziden ayrıldığı, Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devralacağı belirtilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu üzen gelişmenin ardından da Tanrıöğen'in hastalığıyla ilgili bir detay ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş, oyuncunun hafıza kaybı yaşadığını yazdı.
Sevilen oyuncunun diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. İyileşme süreci de uzun olacağı için diziden ayrıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda