Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Settar Tanrıöğen'le İlgili Ortaya Çıkan Detay Kahretti!

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş, hastanede tedavi altına alınmıştı. Haftalar sonra usta oyuncunun diziden ayrıldığı ve Abdullah karakterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın devraldığı açıklanmıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili kahreden bir detayı açıkladı.