Settar Tanrıöğen'le İlgili Şoke Eden Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Değişti!
Settar Tanrıöğen'le İlgili Şoke Eden Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Değişti!
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Haftalardır tedavi altında olan Tanrıöğen'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi, usta oyuncunun diziye dönmeyeceğini yerine başka bir oyuncunun devam edeceğini açıkladı.
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Abdullah karakteriyle karşımıza çıkan usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay ne yazık ki beyin kanaması geçirmişti.
Hala daha hastanede tedavi altında olan Tanrıöğen'in canlandırdığı Abdullah karakterinin de akıbeti merak edilmişti.
Sevenleri Settar Tanrıöğen'in iyileşip diziye geri dönmesini beklerken kötü bir gelişme yaşandı.
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi, oyuncunun tedavisinin bir süre devam edeceğini bu nedenle 53. bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini başka bir oyuncunun canlandıracağını açıkladı.
Yapılan açıklamada Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ının usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan olduğu belirtildi.
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Yapım şirketinin yaptığı açıklama:
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