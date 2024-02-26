Settar Tanrıöğen'le İlgili Şoke Eden Gelişme! Kızılcık Şerbeti'nin Abdullah Ünal'ı Değişti!

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Haftalardır tedavi altında olan Tanrıöğen'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yapım şirketi, usta oyuncunun diziye dönmeyeceğini yerine başka bir oyuncunun devam edeceğini açıkladı.