Bahar'da Demet Evgar'ın Gençliğini Oynayan Yeşim Çelebi Bakın Hangi Dizinin Oyuncusu Çıktı!
Bahar'da Demet Evgar'ın Gençliğini Oynayan Yeşim Çelebi Bakın Hangi Dizinin Oyuncusu Çıktı!
Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ın başrolü paylaştığı Bahar dizisinde Demet Evgar'ın gençliğine hayat veren genç oyuncu Yeşim Çelebi, izleyicinin radarına takıldı. Başarılı oyuncu güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. Çelebi'nin kısa bir süre önce Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı ortaya çıktı.
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Show TV'nin yeni dizisi Bahar, ekranlarımızda adeta çiçekler açtıran, psikolojik ve gerilim dolu dizilerden seyirciyi kurtaran bir proje olarak yayın hayatına başladı.
Tıp fakültesinden mezun olduktan sonra hayatını eşine ve çocuklarına adayan Bahar'ın var olma, uyanış hikayesini izlediğimiz dizide Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak'ı başrolde izliyoruz.
Doctor Cha isimli Kore dizisinden uyarlama olan dizideki bütün karakterler seyircinin adeta radarında. Timur nefretinin giderek arttığı hikayede Bahar'ı ve mücadelesini çok seviyoruz.
Dizide Demet Evgar'ın gençliğini de genç oyuncu Yeşim Çelebi başarılı bir şekilde oynuyor. Demet Evgar için harika bir seçim olmuş.
Yeşim Çelebi'yi kısa süre önce Kızılcık Şerbeti'nde eve yeni gelen ve Mustafa'ya iftira atan çalışan olarak izlemiştik.
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Yale Üniversitesi’nden tiyatro performans eğitimi alan oyuncu, geçtiğimiz sezon da Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de Sanem rolüyle karşımıza çıkmıştı.
Dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu güzelliğiyle de adeta görenleri mest etti.
Siz kendisini nasıl buldunuz? Demet Evgar'ın gençliği için iyi bir seçim olmuş mu?
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