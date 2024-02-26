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Yüzündeki Kıllar Nedeniyle Kocasının Beğenmediğini Söyleyen Kadının Esra Erol'daki İsyanı!

Yüzündeki Kıllar Nedeniyle Kocasının Beğenmediğini Söyleyen Kadının Esra Erol'daki İsyanı!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
26.02.2024 - 10:18

Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil, yüzündeki kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini, eviyle ilgilenmediğini ve boşanmak istediğini söyledi. Sevil, canlı yayında nasıl bu hale geldiğini anlattı.

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2 çocuk annesi Sevil, "Kıllarım yüzünden kocam beni beğenmiyor." diyerek gözyaşları içinde Esra Erol'un kapısını çaldı.

2 çocuk annesi Sevil, "Kıllarım yüzünden kocam beni beğenmiyor." diyerek gözyaşları içinde Esra Erol'un kapısını çaldı.

“Ezilmekten yoruldum. Çok ezildim. Şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Bir kadına erkek denir mi? dedi.

“Ezilmekten yoruldum. Çok ezildim. Şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Bir kadına erkek denir mi? dedi.

Canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kıllarını gösterdi. 13 yıldır Ramazan’la evli olan Sevil, uzun yıllar bebeği olamadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını anlattı.

Canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kıllarını gösterdi. 13 yıldır Ramazan’la evli olan Sevil, uzun yıllar bebeği olamadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını anlattı.

Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, 'Erkeğim' diye seslendiğini iddia etti.

Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, 'Erkeğim' diye seslendiğini iddia etti.

Canlı yayına telefonla bağlanan Ramazan da “Beni engellediği için ulaşamadım. Neden engellediğini bilmiyorum. Beni eve almıyor. " diyerek Sevil'in iddialarını kabul etmedi ve boşanmak istemediğini belirtti.

Canlı yayına telefonla bağlanan Ramazan da “Beni engellediği için ulaşamadım. Neden engellediğini bilmiyorum. Beni eve almıyor. " diyerek Sevil'in iddialarını kabul etmedi ve boşanmak istemediğini belirtti.
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Sevil'in isyanını buradan dinleyebilirsiniz:

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