Kaybettiği Kimliğiyle Bir Kız Çocuğunun Pavyonda Çalıştığını Öğrenen Kadının Şoke Eden Hikayesi
Kaybettiği Kimliğiyle Bir Kız Çocuğunun Pavyonda Çalıştığını Öğrenen Kadının Şoke Eden Hikayesi
Kaynak: https://twitter.com/dilangvnc
Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kimliğini kaybettikten sonra başına gelen talihsizlikleri anlattı. Kimsenin aklına gelmeyecek olayları yaşayan kullanıcı kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını anlattı.
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Şimdi sizlere filmlere konu olacak trajik bir hikaye aktaracağız. Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kaybettiği kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını, hastaneye gittiğini, sigorta girişinin yapıldığını anlattı.
İşte o akıllara durgunluk veren hikayenin detayları...
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Gerçekten çok korkunç şeyler bunlar! Siz ne düşünüyorsunuz?
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Pavyon kültür olarak anlatıp güzellemesini yapan bi gerzek vardı nerde o bu yazıyı iyi okusun 😡
Kimlik kaybolduğu zaman direkt kayıp ilanı verilirdi önceleri ki bu da görüldüğü üzere sakat bir iş. Heyecanla okudum inşallah çözülür ve hangi birini diyeyi... Devamını Gör
Kimliğini mi kaybetmiş ? Ehliyet çıkaracakken mi ortaya çıkmış olay ?