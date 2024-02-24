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Kaybettiği Kimliğiyle Bir Kız Çocuğunun Pavyonda Çalıştığını Öğrenen Kadının Şoke Eden Hikayesi

Kaybettiği Kimliğiyle Bir Kız Çocuğunun Pavyonda Çalıştığını Öğrenen Kadının Şoke Eden Hikayesi

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
24.02.2024 - 22:34

Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kimliğini kaybettikten sonra başına gelen talihsizlikleri anlattı. Kimsenin aklına gelmeyecek olayları yaşayan kullanıcı kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını anlattı.

Kaynak: https://twitter.com/dilangvnc
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Şimdi sizlere filmlere konu olacak trajik bir hikaye aktaracağız. Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kaybettiği kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını, hastaneye gittiğini, sigorta girişinin yapıldığını anlattı.

Şimdi sizlere filmlere konu olacak trajik bir hikaye aktaracağız. Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kaybettiği kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını, hastaneye gittiğini, sigorta girişinin yapıldığını anlattı.

İşte o akıllara durgunluk veren hikayenin detayları...

İşte o akıllara durgunluk veren hikayenin detayları...
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Gerçekten çok korkunç şeyler bunlar! Siz ne düşünüyorsunuz?

Gerçekten çok korkunç şeyler bunlar! Siz ne düşünüyorsunuz?

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Ezra Dilge

Pavyon kültür olarak anlatıp güzellemesini yapan bi gerzek vardı nerde o bu yazıyı iyi okusun 😡

Deniz

Kimlik kaybolduğu zaman direkt kayıp ilanı verilirdi önceleri ki bu da görüldüğü üzere sakat bir iş. Heyecanla okudum inşallah çözülür ve hangi birini diyeyi... Devamını Gör

ömer

Kimliğini mi kaybetmiş ? Ehliyet çıkaracakken mi ortaya çıkmış olay ?