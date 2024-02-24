Kaybettiği Kimliğiyle Bir Kız Çocuğunun Pavyonda Çalıştığını Öğrenen Kadının Şoke Eden Hikayesi

Twitter'da @dilangvnc isimli genç bir kadın kimliğini kaybettikten sonra başına gelen talihsizlikleri anlattı. Kimsenin aklına gelmeyecek olayları yaşayan kullanıcı kimliğiyle 15 yaşındaki bir kız çocuğunun pavyonda çalıştığını anlattı.