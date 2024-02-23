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Kırgızistan'da Gelin Olan Bir Kadının Anlattıklarını Duyunca Halinize Şükredeceksiniz!

Kırgızistan'da Gelin Olan Bir Kadının Anlattıklarını Duyunca Halinize Şükredeceksiniz!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.02.2024 - 11:58

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TikTok'ta da Tina isimli bir kadın kullanıcı Kırgızistan'da gelin olmanın zorluklarını anlattığı bir video paylaştı. Kullanıcının hikayesi düşman başına dedirtti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ttina398
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Dünyanın neresine giderseniz gidin gelin olmak, başka bir aileye sonradan dahil olmak çok zordur. Özellikle bazı bölgelerde gelin olmak tam bir işkence... Kaynana ve akraba terörü her yerde maalesef ki var.

Dünyanın neresine giderseniz gidin gelin olmak, başka bir aileye sonradan dahil olmak çok zordur. Özellikle bazı bölgelerde gelin olmak tam bir işkence... Kaynana ve akraba terörü her yerde maalesef ki var.

TikTok'ta da Tina isimli bir kadın kullanıcı Kırgızistan'da gelin olmanın zorluklarını anlattığı bir video paylaştı.

TikTok'ta da Tina isimli bir kadın kullanıcı Kırgızistan'da gelin olmanın zorluklarını anlattığı bir video paylaştı.

Evlendikten sonra yaşadığı zorlukları anlatan Tina'nın bu videosu gündem oldu.

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