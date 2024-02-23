Eşleri ve Sevgilileriyle Tanışma Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar
Eşleri ve Sevgilileriyle Tanışma Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar
Kaynak: https://twitter.com/iamsaywater
Sosyal medyada paylaşılan hikayeleri okumayı çok severiz. @iamsaywater isimli bir kullanıcı da takipçilerine sevgilileriyle nasıl tanışdtklarını sordu. Deliler gibi aşık olan kullanıcılar ise hikayelerini tek tek anlattı.
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Twitter'da @iamsaywater isimli bir kullanıcı takipçilerine sevgilileri ve eşleriyle nasıl tanıştıklarını sordu.
Birbirinden aşık kullanıcılar da tanışma hikayelerini anlattı.
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Sizin tanışma hikayeniz nasıldı? Yorumlarda konuşalım.
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