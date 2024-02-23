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Eşleri ve Sevgilileriyle Tanışma Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar

Eşleri ve Sevgilileriyle Tanışma Hikayelerini Anlatan Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.02.2024 - 11:42

Sosyal medyada paylaşılan hikayeleri okumayı çok severiz. @iamsaywater isimli bir kullanıcı da takipçilerine sevgilileriyle nasıl tanışdtklarını sordu. Deliler gibi aşık olan kullanıcılar ise hikayelerini tek tek anlattı.

Kaynak: https://twitter.com/iamsaywater
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Twitter'da @iamsaywater isimli bir kullanıcı takipçilerine sevgilileri ve eşleriyle nasıl tanıştıklarını sordu.

Twitter'da @iamsaywater isimli bir kullanıcı takipçilerine sevgilileri ve eşleriyle nasıl tanıştıklarını sordu.

Birbirinden aşık kullanıcılar da tanışma hikayelerini anlattı.

Birbirinden aşık kullanıcılar da tanışma hikayelerini anlattı.
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Sizin tanışma hikayeniz nasıldı? Yorumlarda konuşalım.

Sizin tanışma hikayeniz nasıldı? Yorumlarda konuşalım.

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