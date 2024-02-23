Bir Gözü Olmayan TikTok Kullanıcısı Kadına Yapılan Zorbalık Dolu Yorum!

TikTok'ta içerik üreten ve bir gözü olmayan engelli Sibel isimli kadın kullanıcıya yapılan hadsiz yorum görenleri sinir kat sayısını arttırdı. Bu yorumu gören kullanıcı ise okkalı bir yanıt verdi.
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Dijital dünyanın gelişmesiyle birlikte ne yazık ki sosyal medyada "zorbalık" azalmasını beklerken daha da büyüdü. İnsanlar çok acımasız yorumlarını yapmaktan çekinmiyor. Kalp kırmak bazılarında alışkanlık haline bile gelmiş durumda.
Bir kişinin fiziksel görünüşü, hastalığı, maddi durumu, evi birilerinin dalga konusu olabiliyor. Bu durum karşı tarafı ne yazık ki ı psikolojik, duygusal ve sosyal açıdan olumsuz etkileyebiliyor.
Sibel.61 de TikTok'ta içerik üreten engelli bir kadın. Bir gözü olmayan Sibel, kendini saklamadan kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Fakat ne yazık ki Sibel'in bu engeli birinin umrunda olmuş. Bir videosuna bir kadın "Çok şükür gelinimde estetik yok, doğal gelin aldık. Torunlarım da güzel olacak" yorumunu yaptı.
Bu kalp kıran yorumu gören Sibel de kendisine okkalı bir yanıt verdi.
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