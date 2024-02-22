Birbirlerine Girmişler! Ünlü Bir İsmin Yurdundan Atıldığını İddia Eden Kullanıcı
Birbirlerine Girmişler! Ünlü Bir İsmin Yurdundan Atıldığını İddia Eden Kullanıcı
Hazan Buse Doğan isimli kullanıcı, TikTok'ta yıllar önce ünlü bir ismin ailesine ait yurttan atılma hikayesini anlattı. Kullanıcının anlattıkları herkesi şaşırtırken bu ünlünün kim olduğu merak konusu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TikTok'ta Hazan Buse Doğan isimli kullanıcı, 2015 senesinde İstanbul'a okumaya geldiği dönemde kaldığı yurttan atılma hikayesini anlattı.
Ünlü bir ismin ailesine ait olduğunu söylediği yurttan yaşça büyük bir kadın nedeniyle atıldığını söyledi ve bu ünlü ismin 1. derece akrabasıyla birbirlerine girdiklerini anlattı.
Kullanıcının hikayesini buradan dinleyebilirsiniz:
Kullanıcılar Aileyna Tilki'nin ailesine ait bir yurt olduğunu iddia etti. Peki sizce kime ait bu yurt?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın