Ani Bir Kararla Diziden Ayrılan Gülsim Ali'nin Gönül Dağı Açıklaması Tepki Çekti!
Ani Bir Kararla Diziden Ayrılan Gülsim Ali'nin Gönül Dağı Açıklaması Tepki Çekti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=K7pnO...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren ve daha sonra ani bir şekilde diziden ayrılan Gülsim Ali'nin Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dilek ve Gönül Dağı'yla ilgili konuşan Gülsim Ali'nin açıklamaları tepkiyle karşılandı.
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Gönül Dağı, başrollerini Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Cihat Süvarioğlu ve Semih Ertürk'ün paylaştığı içimizi ısıtan, masalsı bir hikayeye sahip başarılı dizilerden bir tanesi.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini anlatan dizide başarılı bir şekilde canlandırılan karakterlerin hepsini çok sevdik.
Dilek ve Taner'in aşkını ise yüreğimizde hissederek izlemiştik. Fakat, ani bir kararla Dilek karakterini canlandıran Gülsim Ali'nin diziden ayrılması bütün büyüyü bozmuştu.
Gülsim Ali'nin Sivrihisar’daki hayatın zor olması nedeniyle ve İstanbul'daki hayatını özlediği için diziden ayrılmak istediği iddia edilmişti. Bunun aksini söyleyen bir açıklama da yapılmamıştı.
Diziden ayrılmasıyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuşan Gülsim Ali, "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner’in, Dilek’in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikayeleri yarım kaldı. Masaldı o." dedi.
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Röportajın o kısmını buradan izleyebilirsiniz:
Bu sözleri duyan Gönül Dağı izleyicisi de Gülsim Ali'ye tepki gösterdi. Birçok kullanıcının diziye geri dönmek istediğini söylemesini 'Saygısızlık' olarak gördü.
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