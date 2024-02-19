Ani Bir Kararla Diziden Ayrılan Gülsim Ali'nin Gönül Dağı Açıklaması Tepki Çekti!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nın sevilen karakteri Dilek'e hayat veren ve daha sonra ani bir şekilde diziden ayrılan Gülsim Ali'nin Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk oldu. Dilek ve Gönül Dağı'yla ilgili konuşan Gülsim Ali'nin açıklamaları tepkiyle karşılandı.