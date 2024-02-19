Survivor'a Geri mi Dönüyor? Survivor Turabi Tüm İddialara Son Noktayı Koydu!
Survivor'a Geri mi Dönüyor? Survivor Turabi Tüm İddialara Son Noktayı Koydu!
İddialı bir şekilde Survivor All Star kadrosuna dahil olan ve sakatlıkları nedeniyle yarışmadan ayrılan Turabi, Survivor'a geri döneceğine dair ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
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Survivor'ın vazgeçilmez bir parçası haline gelen Turabi, Survivor All Star'ın en çok konuşulan isimlerinden biriydi.
Elinde bastonuyla yarışmaya katılan Turabi, parkurlarda istediği performansı gösterememişti ve sakatlık yaşayınca da bir süre oyunlara çıkamamıştı.
Daha sonra ise Acun Ilıcalı, tedavisi devam eden Turabi'nin sağlık sorunları nedeniyle diskalifiye olduğunu açıklamıştı.
İddialı bir şekilde yarışmaya gelen ve daha sonra sakatlıkları nedeniyle yarışmaya devam edemeyen Turabi'nin iyileştikten sonra Survivor'a geri döneceği iddia edilmişti.
Mavi takımla geri döneceği söylenen Turabi, iddialara da son noktayı koydu.
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Yaşadığı sağlık sorunlarını tek tek sayan Turabi, geri dönmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
Yaptığı açıklamada da Acun Ilıcalı'yla anlaşamadığını itiraf etti. Böylece de iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.
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