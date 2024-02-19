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'Lohusa Gibisin' Demişti! Demet Akalın'dan Survivor Pınar'ın Sözlerine Sert Tepki!

'Lohusa Gibisin' Demişti! Demet Akalın'dan Survivor Pınar'ın Sözlerine Sert Tepki!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
19.02.2024 - 09:38

Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Pınar'ın Sema'ya söylediği 'Lohusa kadın gibisin' sözlerine sessiz kalmayarak tepki gösterdi.

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Kadın-erkek fark etmeksizin Survivor'da neredeyse her akşam bir kavga izliyoruz. Son bölümde de Sema ve Pınar birbirine girdi.

Kadın-erkek fark etmeksizin Survivor'da neredeyse her akşam bir kavga izliyoruz. Son bölümde de Sema ve Pınar birbirine girdi.

Daha önce Aleyna'ya da ağır sözler sarf eden Pınar'ın Sema'ya "Teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" demesi herkesi kızdırdı.

Daha önce Aleyna'ya da ağır sözler sarf eden Pınar'ın Sema'ya "Teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" demesi herkesi kızdırdı.

Kavgaya Sema'nın kardeşi Seda da dahil olunca ortalık iyice karıştı. O anları buradan izleyebilirsiniz:

Sıkı bir Survivor izleyici olan Demet Akalın da sosyal medya hesabından Pınar'a tepki gösterdi.

Sıkı bir Survivor izleyici olan Demet Akalın da sosyal medya hesabından Pınar'a tepki gösterdi.

Demet Akalın, Pınar'a "Nefret ettim şu an senden" paylaşımını yaptı.

Demet Akalın, Pınar'a "Nefret ettim şu an senden" paylaşımını yaptı.

Tabii arada Aleyna'yı da unutmadı. Bir takipçisinin "Aleyna haklıymış" yorumuna "O ne yapsa haklı olamaz" yanıtın verdi.

Tabii arada Aleyna'yı da unutmadı. Bir takipçisinin "Aleyna haklıymış" yorumuna "O ne yapsa haklı olamaz" yanıtın verdi.

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