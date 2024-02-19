'Lohusa Gibisin' Demişti! Demet Akalın'dan Survivor Pınar'ın Sözlerine Sert Tepki!
'Lohusa Gibisin' Demişti! Demet Akalın'dan Survivor Pınar'ın Sözlerine Sert Tepki!
Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın, Pınar'ın Sema'ya söylediği 'Lohusa kadın gibisin' sözlerine sessiz kalmayarak tepki gösterdi.
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Kadın-erkek fark etmeksizin Survivor'da neredeyse her akşam bir kavga izliyoruz. Son bölümde de Sema ve Pınar birbirine girdi.
Daha önce Aleyna'ya da ağır sözler sarf eden Pınar'ın Sema'ya "Teyze, lohusa yatağından çıkıp gelmişsin" demesi herkesi kızdırdı.
Sıkı bir Survivor izleyici olan Demet Akalın da sosyal medya hesabından Pınar'a tepki gösterdi.
Demet Akalın, Pınar'a "Nefret ettim şu an senden" paylaşımını yaptı.
Tabii arada Aleyna'yı da unutmadı. Bir takipçisinin "Aleyna haklıymış" yorumuna "O ne yapsa haklı olamaz" yanıtın verdi.
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