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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
16.02.2024 - 13:21

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ya ben bu programı istiyorum.

Harika anlatım.

Yakında Türkiye yolcusu olur.

Şu masada olmak isterdik.

Gerçekten abuk subuk ya.

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😂😂

Annelik çok yakışıyor ona.

Ay cidden adını bile anmıyor artık.

Ne kızı be!

Süper ikili. 😂

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Haftaya görüşmek üzere...

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