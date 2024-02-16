Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ya ben bu programı istiyorum.
Harika anlatım.
Yakında Türkiye yolcusu olur.
Şu masada olmak isterdik.
Gerçekten abuk subuk ya.
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😂😂
Annelik çok yakışıyor ona.
Ay cidden adını bile anmıyor artık.
Ne kızı be!
Süper ikili. 😂
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Haftaya görüşmek üzere...
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