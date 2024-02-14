Öpmesi Rahatsız Etti! Survivor Yunus Emre'nin Eşi Aleyna'yı Tehdit Etti!
Öpmesi Rahatsız Etti! Survivor Yunus Emre'nin Eşi Aleyna'yı Tehdit Etti!
Survivor All Star yarışmacısı Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, eşiyle yakın temaslarda bulunan Aleyna'yı sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tehdit etti.
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Survivor'ın hem adada hem de sosyal medyada gündemden düşmeyen isimlerinden biri olan Yunus Emre, yeni bir kaosa daha imza attı.
Geçtiğimiz haftalarda Gizem'in evli olan Yunus Emre'yle yakın temas kurması seyirci tarafından hoş karşılanmamıştı.
Ardından da Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, "Yunus Emre Survivor'da harem kurdu" paylaşımını beğenmişti.
Gizem konusu unutulurken bu sefer de Aleyna'nın Yunus Emre'ye olan yakın teması konuşuldu. Öpmesi ise tepkiyle karşılandı.
Beria Özden de bu temastan rahatsız oldu ve kendisine Aleyna hakkında gönderilen bir mesajı yayınladı.
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Bir boks maçı görüntüsü paylaşıp "Ona küçük sürprizler yapın, öpeceğim ben onu" sözleriyle de Aleyna'yı tehdit etti.
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