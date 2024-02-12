Survivor'da Avatar Atakan'ın Yaman'a Yaptığı Harekete Tepki Yağdı!
Survivor'da Avatar Atakan'ın Yaman'a Yaptığı Harekete Tepki Yağdı!
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Kavganın, kaosun, planların arşa çıktığı Survivor All Star'a yedeklerden giren Yaman, gördüğümüz kadarıyla yarışmanın en saf, sadece yarışmaya odaklanan isimlerinden biri.
Oyun kazandığında yaptığı sevinç hareketiyle bir süre konuşulan Yaman, seyirci tarafından da seviliyor. Geri planda durduğu görülse de aslında izleyici onu çok iyi tanıyor.
Biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde Hilmi Cem, Sema ve Avatar Atakan yarışmaya dahil olmuştu. Hemen ortama adapte olan Atakan'ın Yaman'a yaptığı hareket ise tepki topladı.
Oyun sırasında sinirlenen Atakan, kendisini sakinleştirmeye çalışan Yaman'a sert bir şekilde vurdu.
Yaman bu hareket karşısında şoke olurken; izleyiciler de Atakan'a yorum yağdırdı.
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