Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun Eski Hali Mest Etti!
Yalı Çapkını'nın İfakat'i Gülçin Santırcıoğlu'nun Eski Hali Mest Etti!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu'nun eski hali merak edildi. Santırcıoğlu, asilliğiyle mest etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İki sezondur ses getirmeyi başaran, ilk bölümleriyle herkesi ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını'nda Ferit'in yengesi İfakat karakterine hayat veren Gülçin Santırcıoğlu her ne kadar genellikle kötü rollerle karşımıza çıksa da çok başarılı bir oyuncu.
46 yaşındaki ünlü oyuncu, gençliğinden itibaren birçok sinema filmiyle ve televizyon dizisiyle karşımıza çıktı. Hercai, Nefes Nefese, Diriliş Ertuğrul, Elveda Rumeli, Kara Ekmek, Gülpare gibi dizilerde önemli karakterlere hayat verdi.
Son dönemlerde verdiği kilolarla gündem olan Santırcıoğlu'nun gençlik hali ise merak edildi.
Kendine has bir güzelliği olan Gülçin Santırcoğlu'nun gençlik hali kendine hayran bıraktı.
Çok asil durmuyor mu? Belli ki kızıl, bakır tonlarını çok seviyor saçında. Yıllardır bu tarzdan vazgeçmemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu görüntü de ilk televizyon dizilerinden biri olan Gülpare'den... Nasıl buldunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda