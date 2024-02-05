Değişimiyle Gündem Olan Hilal Altınbilek Estetiklerini Tek Tek Anlattı ve İsyan Etti!

Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve Şahane Hayatım dizisinde çok sevilen Şebnem Gümüşçü karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in değişimi gündem olmuştu. Altınbilek katıldığı bir programda estetik konusuna isyan etti ve estetiklerini anlattı.