Değişimiyle Gündem Olan Hilal Altınbilek Estetiklerini Tek Tek Anlattı ve İsyan Etti!
Değişimiyle Gündem Olan Hilal Altınbilek Estetiklerini Tek Tek Anlattı ve İsyan Etti!
Güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan ve Şahane Hayatım dizisinde çok sevilen Şebnem Gümüşçü karakterine hayat veren Hilal Altınbilek'in değişimi gündem olmuştu. Altınbilek katıldığı bir programda estetik konusuna isyan etti ve estetiklerini anlattı.
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Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Sumru Yavrucuk, Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı Şahane Hayatım entrika ve kaos ihtiyacımızı karşılayan yapımlardan.
Dizinin baş karakteri Şebnem Gümüşçü de kendisini izleyenleri adeta mest ediyor. Hilal Altınbilek'in başarılı bir şekilde canlandırdığı bu karakter, sanırım unutulmayacak.
Diziyle birlikte de Hilal Altınbilek'in değişimi sık sık gündeme geldi. Eski haliyle son hali arasında dağlar kadar fark olan Altınbilek'in estetik doktoru bile arandı.
Kendisini adeta baştan yaratan Hilal Altınbilek sonunda estetik konusuna katıldığı bir yayında açıklık getirdi.
Altınbilek, sadece burnunu ve dişlerini yaptırdığını söyledi. "Kıyasladıkları fotoğrafla şimdiki fotoğrafım arasında 10 sene var. Zaten çok kiloluyum." dedi.
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