Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun Eski Hali Ortalığı Yıktı!
Yalı Çapkını'nın Gülgün'ü Gözde Kansu'nun Eski Hali Ortalığı Yıktı!
Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in annesi Gülgün'ü canlandıran ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun eski hali gündem oldu. Kansu, duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nde Ferit'in annesi Gülgün'e hayat veren Gözde Kansu, son zamanlarda ismini sık sık duyduğumuz başarılı bir oyuncu.
Gençliğinden itibaren birçok projede karşımıza çıkan Kansu, Çiçek Taksi, Ayrılsak da Beraberiz, Kurşun Yarası, Dudaktan Kalbe, Medcezir, Sen Anlat Karadeniz, İçerde gibi karakterlere hayat verdi.
Şu an 43 yaşındaki olan ünlü oyuncu Gözde Kansu eski haliyle gündem oldu.
Duru bir güzelliği olan Gözde Kansu'nun gençlik hali adeta görenleri mest etti. Şu asalete bakar mısınız?
Biz kendisine hayran kaldık. Siz nasıl buldunuz?
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