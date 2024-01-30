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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
30.01.2024 - 10:43

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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İşte o kriz anı.

Ay keşke bu dizide olsaydım. :(

Hayal kırıklığına uğradık.

Bu tip ne Apo.

Ay gerçekten bu yaşandı.

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Yakında gerçekleşir mi?

Yanlış kararlar dörtlüsü.

Uzakta oturanlara yapmayın bunu. :(

Şahane Hayatım'ı kimler izliyor?

Haftaya görüşmek üzere.

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