Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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İşte o kriz anı.
Ay keşke bu dizide olsaydım. :(
Hayal kırıklığına uğradık.
Bu tip ne Apo.
Ay gerçekten bu yaşandı.
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Yakında gerçekleşir mi?
Yanlış kararlar dörtlüsü.
Uzakta oturanlara yapmayın bunu. :(
Şahane Hayatım'ı kimler izliyor?
Haftaya görüşmek üzere.
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