Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar
Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.
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Ben severdim soru tartışmalarını ya. Siz?
Kötü bir durum.
Eski Kıvılcım olsaydı o düğünü dağıtırdı evet ama artık emin değilim.
Acil senaryonun değişmesi lazım...
Ölüm grubu resmen. 😂
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Senarist anne böyle olmalı...
Yıkıldığımız o an.
Ah Mete Ah! Seni seviyoruz ve çok özledik hırçın çocuk.
İtirazı olan var mı?
😂😂
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Bu ne ya 😂
Hadi bakalım ecel terleri...
Bu kişiliğe dönüşmeyen kalmadı sanırım.
Haftaya görüşmek üzere.
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