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Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Yaptıkları Paylaşımlarla Hepimizi Güldüren Kullanıcılar

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
23.01.2024 - 10:23

Televizyon dünyasıyla ilgili yaptıkları paylaşımlarla yüzümüzü güldüren kullanıcıları derledik.

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Ben severdim soru tartışmalarını ya. Siz?

Kötü bir durum.

Eski Kıvılcım olsaydı o düğünü dağıtırdı evet ama artık emin değilim.

Acil senaryonun değişmesi lazım...

Ölüm grubu resmen. 😂

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Senarist anne böyle olmalı...

Yıkıldığımız o an.

Ah Mete Ah! Seni seviyoruz ve çok özledik hırçın çocuk.

İtirazı olan var mı?

😂😂

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Bu ne ya 😂

Hadi bakalım ecel terleri...

Bu kişiliğe dönüşmeyen kalmadı sanırım.

Haftaya görüşmek üzere.

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