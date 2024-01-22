Survivor Özgür Tetik Konseyde Esip Gürleyen Turabi'nin Adeta İçinden Geçti!
Survivor Özgür Tetik Konseyde Esip Gürleyen Turabi'nin Adeta İçinden Geçti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=GJdk2...
Survivor All Star 2024 sezonunun tartışmalı isimlerinden biri olan Turabi ve Özgür konseyde gerildi. Turabi'nin kendisiyle ilgili plan kurduğunu söyleyen Özgür, Turabi'ye ağzına geleni söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Her Survivor'ın yeni bölümünde olduğu gibi Turabi, yine son bölümde de onu konuştuk. Hangi taşa elimizi atsak hep Turabi çıkıyor. Bu sefer de 'ekibiyle' kurduğu planla öne çıktı ve bazı isimlerin canını sıktı.
Konseyde Özgür, Turabi'nin önce 'Beni yazın' dediğini daha sonra da arkada sinsice kendisiyle ilgili plan kurduğunu belirtti.
Özgür hem Turabi'nin hem de Turabi'nin yaverlerinin içinden geçti. O anları buradan izleyebilirsiniz:
Özgür'ün sözlerine de birçok izleyici destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda