Nasıl Yaptı? Survivor Yarışmacısı Sahra'nın Parlak Dudakları Gündem Oldu!
Nasıl Yaptı? Survivor Yarışmacısı Sahra'nın Parlak Dudakları Gündem Oldu!
Survivor All Star'da Mavi Takım'da yarışam Sahra'nın dudaklarının parlaklığı dikkatlerden kaçmadı. Seyirciler, bu parlaklığı nasıl yaptığını merak ederken bir yandan da 'Yanlarında kozmetik ürün var mı?' sorusunu akıllara getirdi.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın 2024 sezonu tüm hızıyla ve kaosuyla birlikte devam ediyor.
Performansların yanında yarışmacıların tavırlarını, görünümlerini de sık sık konuşuyoruz, analiz ediyoruz. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Sercan Yıldırım'ın ektirdiği saçlarının son hali epey bir dikkat çekmişti.
Şimdi ise Mavi Takım'da yarışan Sahra'nın parlak dudakları gündem oldu. Sahra'nın bu parlaklığı nasıl elde ettiği merak edildi.
Sahra'nın parlak dudaklarına dair teoriler üretilirken bir yandan saçlarının hacimli ve temiz durması da dikkat çekti.
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Sizce yarışmacılara kozmetik, bakım ürünleri veriliyor mu yoksa Sahra kendi imkanlarıyla mı dudağını parlattı?
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