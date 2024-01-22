Survivor Aleyna'dan Nefret Ettiğini Söyleyen Pınar'ın Zehir Zemberek Sözleri Olay Oldu!

Survivor'ın en tartışmalı isimlerinden biri olan Aleyna, son konseyde takım arkadaşı Pınar'la fena gerildi. Aleyna'dan nefret ettiğini söyleyen Pınar'ın sözleri yarışmaya damga vurdu. Zehir zemberek sözlerin ardından Pınar hem destek gördü ve tepki çekti.