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Survivor Aleyna'dan Nefret Ettiğini Söyleyen Pınar'ın Zehir Zemberek Sözleri Olay Oldu!

Survivor Aleyna'dan Nefret Ettiğini Söyleyen Pınar'ın Zehir Zemberek Sözleri Olay Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
22.01.2024 - 08:48

Survivor'ın en tartışmalı isimlerinden biri olan Aleyna, son konseyde takım arkadaşı Pınar'la fena gerildi. Aleyna'dan nefret ettiğini söyleyen Pınar'ın sözleri yarışmaya damga vurdu. Zehir zemberek sözlerin ardından Pınar hem destek gördü ve tepki çekti.

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Survivor All Star 2024 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, gerek adada gerekse izleyiciler arasında tartışmalara sık sık konu oluyor. Adada ve sosyal medyada çoğunlukla Aleyna nefreti hakim.

Survivor All Star 2024 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, gerek adada gerekse izleyiciler arasında tartışmalara sık sık konu oluyor. Adada ve sosyal medyada çoğunlukla Aleyna nefreti hakim.

Hareketleri ve yorumlarıyla eleştirilen Aleyna, son olarak da takım arkadaşı Pınar'la konseyde gerildi. Aleyna'da açık açık nefret ettiğini söyleyen Pınar, zehir zemberek sözleriyle şaşırttı.

Hareketleri ve yorumlarıyla eleştirilen Aleyna, son olarak da takım arkadaşı Pınar'la konseyde gerildi. Aleyna'da açık açık nefret ettiğini söyleyen Pınar, zehir zemberek sözleriyle şaşırttı.

Pınar'ın konuşmasını buradan dinleyebilirsiniz:

Bazı kullanıcılar Pınar'a destek verdi.

Bazı kullanıcılar Pınar'a destek verdi.
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Fakat birçok kullanıcı da bu sözlere tepki gösterdi.

Fakat birçok kullanıcı da bu sözlere tepki gösterdi.
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Sizce kim haklı?

Sizce kim haklı?

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