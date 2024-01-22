Survivor Aleyna'dan Nefret Ettiğini Söyleyen Pınar'ın Zehir Zemberek Sözleri Olay Oldu!
Survivor Aleyna'dan Nefret Ettiğini Söyleyen Pınar'ın Zehir Zemberek Sözleri Olay Oldu!
Survivor'ın en tartışmalı isimlerinden biri olan Aleyna, son konseyde takım arkadaşı Pınar'la fena gerildi. Aleyna'dan nefret ettiğini söyleyen Pınar'ın sözleri yarışmaya damga vurdu. Zehir zemberek sözlerin ardından Pınar hem destek gördü ve tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor All Star 2024 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, gerek adada gerekse izleyiciler arasında tartışmalara sık sık konu oluyor. Adada ve sosyal medyada çoğunlukla Aleyna nefreti hakim.
Hareketleri ve yorumlarıyla eleştirilen Aleyna, son olarak da takım arkadaşı Pınar'la konseyde gerildi. Aleyna'da açık açık nefret ettiğini söyleyen Pınar, zehir zemberek sözleriyle şaşırttı.
Pınar'ın konuşmasını buradan dinleyebilirsiniz:
Bazı kullanıcılar Pınar'a destek verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat birçok kullanıcı da bu sözlere tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizce kim haklı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın