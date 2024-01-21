Acun Ilıcalı Konseyde Turabi'ye Esti Gürledi: "Buranın Tek Bir Patronu Var O da Benim!"
Acun Ilıcalı Konseyde Turabi'ye Esti Gürledi: "Buranın Tek Bir Patronu Var O da Benim!"
Survivor All Star 2024 başladığı ilk günden bu yana Turabi sözleriyle ve tartışmalarıyla gündemden düşmüyor. Hemen her gün bir olayın içinde bulunan Turabi, bu kez de konseyde uyarılara rağmen susmayınca Acun Ilıcalı fena patladı.
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Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan Turabi, Survivor All Star 2024'ün en iddialı isimlerinden biri.
Üst üste iki kez Survivor şampiyonu olan Turabi, bir de Amerika'da benzer bir yarışmaya katılıp şampiyon olunca büyük bir özgüven elde etti.
Bu sebepten ötürü de sezon başladığından bu yana çoğunlukla etrafındakilere akıl veriyor, yol gösteriyor.
Hemen her bölümde biriyle tartışmaya girdiği görülen Turabi, bu kez sert kayaya çarptı.
Konseyde kendisine şuursuz diyen Özgür'e yalaka diyen ve küfreden Turabi, önce Acun Ilıcalı'dan uyarı aldı.
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Acun Ilıcalı'nın "Problem aramaya gelmiş gibisin" sözünün ardından şuursuz sözüne takıldığını dile getiren Turabi'ye, Özgür'ün ona bu sözü söylemediğini belirtti.
Turabi'nin Özgür'le ikili diyaloğunu sürdürmesinin ardından Acun Ilıcalı, "Turabi, sen bu ortamı böyle geremezsin. Bundan önce bana onu dediler, bunu dediler, bel altı vurdular diyordun. Şu anda ne oldu?" dedi.
Turabi'nin ısrarla "Bana şuursuz dediler" demesinin ardından da bu sözün ona söylenmediğini belirten Ilıcalı, "Konseyde sen konuşma, sen onu deme, bunu deme... Ne oluyoruz ya? Dingo'nun ahırı değil burası Turabi! O onu konuşmasın, bu bunu demesin. Hep beraber seni övelim istiyorsan." dedi
Son olarak da, "Sen insanlara müdahale ediyorsun. Burası Survivor. Buranın tek bir patronu var, o da benim!" diyerek sözlerini tamamladı..
O anları detaylı olarak burada bulabilirsiniz. Sizce kim haklı: Turabi mi, Acun Ilıcalı mı?
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