Hazar Ergüçlü'nün Seviyeyi Arşa Çıkaran Siyah-Beyaz Fotoğraflarına Hayran Kalacaksınız!

25 Şubat'ta yayınlanmaya başlayacak İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle dizi daha yayına girmeden adından söz ettiren Hazar Ergüçlü son zamanlarda gündemden düşmüyor. Instagram hesabından yaptığı siyah-beyaz paylaşımlarına bol Dilberli ve bol övgülü yorum yapıldı. Bakalım o fotoğrafları siz nasıl bulacaksınız?