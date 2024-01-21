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Hazar Ergüçlü'nün Seviyeyi Arşa Çıkaran Siyah-Beyaz Fotoğraflarına Hayran Kalacaksınız!

Hazar Ergüçlü'nün Seviyeyi Arşa Çıkaran Siyah-Beyaz Fotoğraflarına Hayran Kalacaksınız!

themyscira - Misafir Editör
21.01.2024 - 23:03

25 Şubat'ta yayınlanmaya başlayacak İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle dizi daha yayına girmeden adından söz ettiren Hazar Ergüçlü son zamanlarda gündemden düşmüyor. Instagram hesabından yaptığı siyah-beyaz paylaşımlarına bol Dilberli ve bol övgülü yorum yapıldı. Bakalım o fotoğrafları siz nasıl bulacaksınız?

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Medcezir'den bu yana oyunculuk konusundaki müthiş yeteneğini gözler önüne seren Hazar Ergüçlü, özellikle son günlerde gündemden düşmüyor.

Medcezir'den bu yana oyunculuk konusundaki müthiş yeteneğini gözler önüne seren Hazar Ergüçlü, özellikle son günlerde gündemden düşmüyor.

25 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat verecek Ergüçlü, dizi henüz başlamamış olmasına rağmen en çok konuşulan karakteri oldu.

25 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak İnci Taneleri dizisinde Dilber karakterine hayat verecek Ergüçlü, dizi henüz başlamamış olmasına rağmen en çok konuşulan karakteri oldu.

Merakla beklenen performansı ve Hazar Ergüçlü'nün yeteneği bir araya gelince bu sonuç oldukça normal karşılanıyor elbette.

Merakla beklenen performansı ve Hazar Ergüçlü'nün yeteneği bir araya gelince bu sonuç oldukça normal karşılanıyor elbette.

Gündemden düşmeyen güzel oyuncu, mini ceketi ve büstiyeriyle siyah beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Gündemden düşmeyen güzel oyuncu, mini ceketi ve büstiyeriyle siyah beyaz fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafları görenler yorumlarda Dilber'i unutmadı!

Fotoğrafları görenler yorumlarda Dilber'i unutmadı!
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Siz fotoğrafları nasıl buldunuz?

Siz fotoğrafları nasıl buldunuz?

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Ali Bal

Kelimeler sizin sayenizde anlamını yitiriyor. Arşa çılarcak ne var?

Sezgin

ne alaka ya? hani nerede? yok oyle birsey parlatamazsiniz