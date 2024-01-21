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Demet Akalın Okan Kurt'un Kaslı Haline Hayran Kaldığını Takipçileriyle Böyle Paylaştı

Demet Akalın Okan Kurt'un Kaslı Haline Hayran Kaldığını Takipçileriyle Böyle Paylaştı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.01.2024 - 22:05

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'a olan hayranlığı bitmek bilmiyor. Demo bu sefer de Okan Kurt'un kaslı halini paylaşıp kocasına olan hayranlığını takipçileriyle paylaştı...

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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a olan düşkünlüğünü bilen bilir. Demo "kocam da kocam" akımının öncülerinden.

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'a olan düşkünlüğünü bilen bilir. Demo "kocam da kocam" akımının öncülerinden.

Hatta kocasının ayaklarını öptüğünü bize şu tweet ile bildirmişliği var 👇

Hatta kocasının ayaklarını öptüğünü bize şu tweet ile bildirmişliği var 👇

Yeni albümü çıktığında Okan Kurt'un yaptığı şu jest de unutulmadı tabii...

Yeni albümü çıktığında Okan Kurt'un yaptığı şu jest de unutulmadı tabii...

Ve tabii yine...

Ve tabii yine...

Demo bu sefer de vücut çalışan Okan Kurt'un kaslı haline hasta olduğunu bize bildirdi 👍

Demo bu sefer de vücut çalışan Okan Kurt'un kaslı haline hasta olduğunu bize bildirdi 👍
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Hakkaten acaba öyle bir şey mi var?

Hakkaten acaba öyle bir şey mi var?
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