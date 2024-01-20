Kanye West Deri Maske Takan Eşi Bianca'nın Yine Nude'larını Paylaştı: "Esir mi, İsteyerek mi?"

Her hareketi sansasyon yaratan Kanye West ve Bianca'nın birbirinden tuhaf paylaşımları hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada yeniden görenleri afallatan Kanye West, eşi Bianca'nın sayısını unuttuğumuz nude'larını yayınlayınca ortalık karıştı.