Kanye West Deri Maske Takan Eşi Bianca'nın Yine Nude'larını Paylaştı: "Esir mi, İsteyerek mi?"
Kanye West Deri Maske Takan Eşi Bianca'nın Yine Nude'larını Paylaştı: "Esir mi, İsteyerek mi?"
Her hareketi sansasyon yaratan Kanye West ve Bianca'nın birbirinden tuhaf paylaşımları hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Sosyal medyada yeniden görenleri afallatan Kanye West, eşi Bianca'nın sayısını unuttuğumuz nude'larını yayınlayınca ortalık karıştı.
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Amerika'nın ikonik milyonerlerinden Kim Kardashian'la olan kaos dolu boşanmasının ardından anlaması güç hareketler yapan Kanye West gündemimizden düşmemek için elinden geleni yapıyor.
Yeni adıyla Ye'nin eşi Bianca Censori'yi eski eşi Kim Kardashian'a benzetmek için kırk takla atması da dikkatler kaçmıyor biliyorsunuz ki.
20 Aralık 2022 tarihinde evlenen Bianca ve Kanye West ikilisinin tuhaf kombinleri bir yana farklı olaylarla da skandallara imza atıyorlar. İkili Venedik su taksisinde, toplum içinde uygunsuz hareketlerde bulunduğu için İtalya'ya girişleri yasaklanabilir.
Bianca'ya zorla müstehcen kıyafetler giydirdiği öne sürülen Kanye West ardı arkası kesilmeyen tartışmaları da beraberinde getiriyor.
Geçtiğimiz saatlerde yeni paylaşımıyla kullanıcılara "Yeter artık!" dedirten paylaşımlarda bulunan Kanye West yine ve yeniden eşi Bianca'nın nude'larını paylaştı.
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Eşi Bianca Censori'nin mutfakta yüz maskesi taktığı ve neredeyse "yok" denileyecek türden bir mayoyla fotoğraflarını paylaştı.
Amacının ne olduğunu anlamakta her defasında güçlük çektiğimiz West'in 'Buğday kreması' notuyla yayınladığı fotoğraflar da epey tepki topladı.
Fotoğrafların yorumları ise Bianca'nın akıl sağlığından şüphe edenlerle, West'in delirdiğini düşünenlerle ve Bianca'nın Kanye West'in zoruyla böyle pozlar verdiğini söyleyenlerle doldu.
Kanye West'in eşinin sayısını unuttuğumuz çıplak fotoğraflarına yenilerini eklediğini görenler yorum yapmadan da geçemedi. Gelin, kim ne demiş bi' görelim!
"Dostum bu kadına pazarlanabilir bir et parçası gibi davranıyorsun."
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"Takibi bıraktım, yardım al dostum"
"Evet benim adamım! Ama karısı için üzülüyorum, o bu aşağılanmayı hak etmiyor"
"Kanye bunu görmemize gerek yok"
"Birisi bu kadını duygusal istismardan kurtarsın."
"Onun için üzülüyorum. O çok zeki ve güzel, bir erkeğin kendisinden onurunu ve sınıfını almasına izin veriyor. Sanırım tarih boyunca oldu"
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"Bu kadını sevmiyor çünkü onu aşağılamaya devam ediyor"
"O yetişkin bir kadın, kendi kararlarını verebilen aklı başında küçük bir çocuk değil. Bu sadece Kanye'de değil. Bu onun kabul etmesi. Herkes her zaman Kanye için geliyor"
"Gerçekten üzgün görünüyor😢 onun için üzülüyorum"
"Bu korku filminin adı ne?"
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beşiktaş 4 tane yemiş, kime söveyim diye düşünürken karşıma sen çıktın. tam sövücem bundan keyif aldığını düşünerek vazgeçtim..Erman toroğlu paklar beni
Yok denilecek mayonun adını bilmiyorsanız söyleyeyim: Yokini.