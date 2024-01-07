Eşi Bianca'nın Doğum Gününü Bile Nude'larıyla Kutlayan Kanye West Herkese Yaka Silktirdi
Eşi Bianca'nın Doğum Gününü Bile Nude'larıyla Kutlayan Kanye West Herkese Yaka Silktirdi
Kanye West ve eşi Bianca Censori, uzunca bir süredir paylaşımları ve herkese 'yok artık!' dedirten bi' garip giyim tarzlarıyla gündemde yer alıyor. Bianca'nın 28. yaş gününü bile nude'larıyla kutlayan Kanye West görenlere yaka silktirdi.
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Kim Kardashian, Kanye West olan 7 yıllık evliliklerini 2021 yılının Şubat ayında bitirmek için boşanma davası açmıştı.
Birbirinden tuhaf ve radikal açıklamalara imza atan Kanye West 2022'de dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'la boşandıktan sonra kendisinden yaşça epey küçük Bianca Censori ile evlendi.
Sevgililik dönemlerinden başlayan ikili kameralara takıldıkları ilk andan beri gözleri üzerlerine çekmeyi başarmış durumdalar.
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor.
İtalya'nın Venedik şehrinde bir tekne turuna katılan Kanye ve Bianca'nın uygunsuz davranışları infial yaratmıştı. İkili şirket tarafından da kara listeye alınmıştı.
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Bianca'ya müstehcen kıyafetler giyme konusunda zorladığı öne sürülen Kanye West geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni yıl paylaşımıyla da pek çok kişiyi sinirlendirmişti.
Eşi Bianca'nın nude'larını peş peşe sıralayan dünyaca ünlü müzisyenin paylaşımı ortalığı epey karıştırmıştı.
West, eşi Bianca Censori'nin 28. doğum gününü paylaştığı altı tane fotoğraf ile kutladı. İlk kareyi görenler bunun romantik bir paylaşım olacağını düşündü.
"Senden önce uyandığımda seni özlüyorum" notlu paylaşım da gayet normal karşılandı. Hatta West'in bu sözü epey içten bulundu.
"Kanye West bu sefer şaşırttı ve normal bir paylaşım serisi yaptı" diye düşünürken yine eşinin çıplak ve yarı çıplak pozlarını paylaştı.
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"Tehlikedeysen sarı giy kızım"
"Karın senin kupan olmamalı, o senin gurur ve haysiyet yerin."
"Eski Kanye'yi özledim"
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"Stockholm Sendromu vakası olan bir kaçırılma kurbanı gibi görünüyor"
"Neler oluyor.... Onu böyle mi giydiriyorsun?"
"Yani Kim'in giyinmesi ile ilgili bir sorununuz var ama bu kız için sorun değil mi?"
"Ama neden hep bu kadar mutsuz görünüyor?"
"Hanımınızın vücudunu kendinize saklayın lütfen"
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"Sanırım nöbetlerinden birini geçiriyor. Manyak. Bipolar ve her şey"
"Alınma evet ama gerçekten umursamıyoruz kardeşim"
"O bir rehine"
"Yine raydan çıktı"
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