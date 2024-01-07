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Eşi Bianca'nın Doğum Gününü Bile Nude'larıyla Kutlayan Kanye West Herkese Yaka Silktirdi

Eşi Bianca'nın Doğum Gününü Bile Nude'larıyla Kutlayan Kanye West Herkese Yaka Silktirdi

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
07.01.2024 - 04:00

Kanye West ve eşi Bianca Censori, uzunca bir süredir paylaşımları ve herkese 'yok artık!' dedirten bi' garip giyim tarzlarıyla gündemde yer alıyor. Bianca'nın 28. yaş gününü bile nude'larıyla kutlayan Kanye West görenlere yaka silktirdi.

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Kim Kardashian, Kanye West olan 7 yıllık evliliklerini 2021 yılının Şubat ayında bitirmek için boşanma davası açmıştı.

Kim Kardashian, Kanye West olan 7 yıllık evliliklerini 2021 yılının Şubat ayında bitirmek için boşanma davası açmıştı.

İkili arasındaki olaylı boşanma uzunca bir süre tüm dünyanın magazin sayfalarında yer bulmuştu. Kim'den ayrılıktan sonra garip davranışlar sergilemeye başlayan rapçinin adını 'Ye' olarak değiştirmesi de cabası olmuştu.

Birbirinden tuhaf ve radikal açıklamalara imza atan Kanye West 2022'de dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'la boşandıktan sonra kendisinden yaşça epey küçük Bianca Censori ile evlendi.

Birbirinden tuhaf ve radikal açıklamalara imza atan Kanye West 2022'de dört çocuğunun annesi Kim Kardashian'la boşandıktan sonra kendisinden yaşça epey küçük Bianca Censori ile evlendi.

Sevgililik dönemlerinden başlayan ikili kameralara takıldıkları ilk andan beri gözleri üzerlerine çekmeyi başarmış durumdalar.

Sevgililik dönemlerinden başlayan ikili kameralara takıldıkları ilk andan beri gözleri üzerlerine çekmeyi başarmış durumdalar.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren çiftin akıl karı olmayan bi' acayip kombin seçimleri gören herkese "bu neydi şimdi?!" dedirtiyor.

İtalya'nın Venedik şehrinde bir tekne turuna katılan Kanye ve Bianca'nın uygunsuz davranışları infial yaratmıştı. İkili şirket tarafından da kara listeye alınmıştı.

İtalya'nın Venedik şehrinde bir tekne turuna katılan Kanye ve Bianca'nın uygunsuz davranışları infial yaratmıştı. İkili şirket tarafından da kara listeye alınmıştı.
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Bianca'ya müstehcen kıyafetler giyme konusunda zorladığı öne sürülen Kanye West geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni yıl paylaşımıyla da pek çok kişiyi sinirlendirmişti.

Bianca'ya müstehcen kıyafetler giyme konusunda zorladığı öne sürülen Kanye West geçtiğimiz günlerde yaptığı yeni yıl paylaşımıyla da pek çok kişiyi sinirlendirmişti.

Eşi Bianca'nın nude'larını peş peşe sıralayan dünyaca ünlü müzisyenin paylaşımı ortalığı epey karıştırmıştı.

Eşi Bianca'nın nude'larını peş peşe sıralayan dünyaca ünlü müzisyenin paylaşımı ortalığı epey karıştırmıştı.

West, eşi Bianca Censori'nin 28. doğum gününü paylaştığı altı tane fotoğraf ile kutladı. İlk kareyi görenler bunun romantik bir paylaşım olacağını düşündü.

West, eşi Bianca Censori'nin 28. doğum gününü paylaştığı altı tane fotoğraf ile kutladı. İlk kareyi görenler bunun romantik bir paylaşım olacağını düşündü.

Paylaşımına 'Doğum günün kutlu olsun en güzel süper kötü ikonik ilham perisi ilham verici yetenekli sanatçı mimarlıkta yüksek lisans 140 IQ seven dünyanın yarısı bana sırtını döndüğünde her gün yanımda ve çocuklarımıza en harika üvey anne seni çok seviyorum teşekkürler hayatını benimle paylaş' notunu düştü.

"Senden önce uyandığımda seni özlüyorum" notlu paylaşım da gayet normal karşılandı. Hatta West'in bu sözü epey içten bulundu.

"Senden önce uyandığımda seni özlüyorum" notlu paylaşım da gayet normal karşılandı. Hatta West'in bu sözü epey içten bulundu.

"Kanye West bu sefer şaşırttı ve normal bir paylaşım serisi yaptı" diye düşünürken yine eşinin çıplak ve yarı çıplak pozlarını paylaştı.

"Kanye West bu sefer şaşırttı ve normal bir paylaşım serisi yaptı" diye düşünürken yine eşinin çıplak ve yarı çıplak pozlarını paylaştı.
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Ne yaptığını anlamakta güçlük çektiğimiz Kanye West'in eşinin bu tarz fotoğraflarını paylaşması pek çok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. 👇

"Tehlikedeysen sarı giy kızım"

"Tehlikedeysen sarı giy kızım"

"Karın senin kupan olmamalı, o senin gurur ve haysiyet yerin."

"Karın senin kupan olmamalı, o senin gurur ve haysiyet yerin."

"Eski Kanye'yi özledim"

"Eski Kanye'yi özledim"
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"Stockholm Sendromu vakası olan bir kaçırılma kurbanı gibi görünüyor"

"Stockholm Sendromu vakası olan bir kaçırılma kurbanı gibi görünüyor"

"Neler oluyor.... Onu böyle mi giydiriyorsun?"

"Neler oluyor.... Onu böyle mi giydiriyorsun?"

"Yani Kim'in giyinmesi ile ilgili bir sorununuz var ama bu kız için sorun değil mi?"

"Yani Kim'in giyinmesi ile ilgili bir sorununuz var ama bu kız için sorun değil mi?"

"Ama neden hep bu kadar mutsuz görünüyor?"

"Ama neden hep bu kadar mutsuz görünüyor?"

"Hanımınızın vücudunu kendinize saklayın lütfen"

"Hanımınızın vücudunu kendinize saklayın lütfen"
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"Sanırım nöbetlerinden birini geçiriyor. Manyak. Bipolar ve her şey"

"Sanırım nöbetlerinden birini geçiriyor. Manyak. Bipolar ve her şey"

"Alınma evet ama gerçekten umursamıyoruz kardeşim"

"Alınma evet ama gerçekten umursamıyoruz kardeşim"

"O bir rehine"

"O bir rehine"

"Yine raydan çıktı"

"Yine raydan çıktı"

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