Eşi Bianca'nın Doğum Gününü Bile Nude'larıyla Kutlayan Kanye West Herkese Yaka Silktirdi

Paylaşımına 'Doğum günün kutlu olsun en güzel süper kötü ikonik ilham perisi ilham verici yetenekli sanatçı mimarlıkta yüksek lisans 140 IQ seven dünyanın yarısı bana sırtını döndüğünde her gün yanımda ve çocuklarımıza en harika üvey anne seni çok seviyorum teşekkürler hayatını benimle paylaş' notunu düştü.