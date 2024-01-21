Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Çok Duygusalız Şu An! Müge Boz ve Caner Erdeniz Verdikleri Haberle Sevenlerini Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu

Çok Duygusalız Şu An! Müge Boz ve Caner Erdeniz Verdikleri Haberle Sevenlerini Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu

themyscira - Misafir Editör
21.01.2024 - 22:30

2019'da evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz, sosyal medyanın en çok beğenilen çiftlerinden biri olmayı başardı. Dünyalar güzeli kızları Vina ile yaptıkları paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmayı başaran ikili, sevenlerine harika bir haber daha verdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başarılı oyuncu Müge Boz, özellikle Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle çok seviliyordu.

Başarılı oyuncu Müge Boz, özellikle Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle çok seviliyordu.

Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile harika giden ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar ve 2019'da güzeller güzeli kızları Vina dünyaya geldi

Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile harika giden ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar ve 2019'da güzeller güzeli kızları Vina dünyaya geldi

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ve mutlu hayatlarıyla dikkat çeken çift, sık sık gündem olmayı başarıyor.

Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ve mutlu hayatlarıyla dikkat çeken çift, sık sık gündem olmayı başarıyor.

Özellikle dünyalar güzeli kızları Vina'yı görmek için takip edenlerimiz bile var.

Özellikle dünyalar güzeli kızları Vina'yı görmek için takip edenlerimiz bile var.

Bu neşesi bol aile sevenlerini mutlu edecek bir haber paylaştı.

Bu neşesi bol aile sevenlerini mutlu edecek bir haber paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Takipçilerine bir haberleri olduğunu belirten bu güzel aile, bir bebek daha beklediklerini duyurdu!

Ne yani, Vina şimdi abla mı olacak? 🥹

Ne yani, Vina şimdi abla mı olacak? 🥹

Haber tüm dostları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı elbette!

Haber tüm dostları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı elbette!

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Sağlıkla gel güzel bebek! ❤️

Sağlıkla gel güzel bebek! ❤️

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?