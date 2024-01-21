Çok Duygusalız Şu An! Müge Boz ve Caner Erdeniz Verdikleri Haberle Sevenlerini Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu

2019'da evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz, sosyal medyanın en çok beğenilen çiftlerinden biri olmayı başardı. Dünyalar güzeli kızları Vina ile yaptıkları paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmayı başaran ikili, sevenlerine harika bir haber daha verdi!