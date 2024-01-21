Çok Duygusalız Şu An! Müge Boz ve Caner Erdeniz Verdikleri Haberle Sevenlerini Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu
Çok Duygusalız Şu An! Müge Boz ve Caner Erdeniz Verdikleri Haberle Sevenlerini Mutluluk Gözyaşlarına Boğdu
2019'da evlenen Müge Boz ve Caner Erdeniz, sosyal medyanın en çok beğenilen çiftlerinden biri olmayı başardı. Dünyalar güzeli kızları Vina ile yaptıkları paylaşımlarla gözlerden kalpler çıkartmayı başaran ikili, sevenlerine harika bir haber daha verdi!
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Başarılı oyuncu Müge Boz, özellikle Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle çok seviliyordu.
Basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz ile harika giden ilişkilerini evlilikle taçlandırdılar ve 2019'da güzeller güzeli kızları Vina dünyaya geldi
Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ve mutlu hayatlarıyla dikkat çeken çift, sık sık gündem olmayı başarıyor.
Özellikle dünyalar güzeli kızları Vina'yı görmek için takip edenlerimiz bile var.
Bu neşesi bol aile sevenlerini mutlu edecek bir haber paylaştı.
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Takipçilerine bir haberleri olduğunu belirten bu güzel aile, bir bebek daha beklediklerini duyurdu!
Ne yani, Vina şimdi abla mı olacak? 🥹
Haber tüm dostları ve sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı elbette!
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Sağlıkla gel güzel bebek! ❤️
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