Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Tarihlerde Yaşamış Vietnamlı Bir Kadına Benzetilince Olanlar Oldu

Ünlü rapçi Nicki Minaj, çıkardığı Pink Friday 2 albümüyle birlikte son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Fakat ünlü rapçi bu sefer de 1843 yılına ait olduğu iddia edilen Vietnamlı bir kadına benzetilmesiyle gündem oldu. Ünlü rapçi çok ilginç bir tepki verdi.

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