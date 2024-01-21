Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Tarihlerde Yaşamış Vietnamlı Bir Kadına Benzetilince Olanlar Oldu
Rap'in Kraliçesi Nicki Minaj, Eski Tarihlerde Yaşamış Vietnamlı Bir Kadına Benzetilince Olanlar Oldu
Kaynak: https://x.com/nickiminaj/status/17489...
Ünlü rapçi Nicki Minaj, çıkardığı Pink Friday 2 albümüyle birlikte son dönemlerde adından sıkça söz ettirmeye başladı. Fakat ünlü rapçi bu sefer de 1843 yılına ait olduğu iddia edilen Vietnamlı bir kadına benzetilmesiyle gündem oldu. Ünlü rapçi çok ilginç bir tepki verdi.
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Rap denilince aklımızda gelen ilk isimlerden birisi de Nicki Minaj. Kendisi son 10 yılın en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı Pink Friday 2 albümüyle adeta gönüllerde taht kurmuş ve müzik listelerinin en üst sıralarında yerini almıştı.
Fakat bu sefer de başarılı rapçi başka bir şeyle gündemde! İnsan insana benzer derler ama...
Bu kadar da değil! Bir X (Twitter) kullanıcısı "Nicki Minaj'ın az bilinen fotoğrafı" notuyla 1843 yılına ait olduğunu iddia ettiği bir fotoğraf paylaştı.
Bazı kullanıcılar bu kadının "Nicki Minaj'ın atası" olduğunu söylese de Minaj sanırsak aynı fikirde değil...
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Nicki Minaj, bu benzetmeyi bir garipsemiş olacak ki bu gönderiyi alıntılayarak "?" ile cevap verdi.
Bu da goygoycuların diline fena düştü.👇
"Kraliçe Neaky Minajhida'nın üzücü hikayesi."
"1814 yıllarında Nikita Minajra"
"O kadar güldüm ki gözümden sümük geldi."
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"Nicki tüm evrenin kraliçesi."
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"O zamanlar da çok tatlı görünüyormuş."
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