Kourtney Kardashian'ın Kocası Travis Barker'ın Dövme Tutkusunun Arkasında Yatan Gerçek Aslında Ne?
Kourtney Kardashian'ın Kocası Travis Barker'ın Dövme Tutkusunun Arkasında Yatan Gerçek Aslında Ne?
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/253...
2022 yılında dünyaevine giren Travis Barker ve Kourtney Kardashian çifti, geçtiğimiz haftalarda yeni çocuklarını kucaklarına aldılar. Bu süreçte gündemden düşmeyen ikili, tekrardan gündeme geldi. Alanında uzman bir psikolog, Travis Barker'ın dövme tutkusunun arkasında yatan gerçeği tüm detaylarıyla anlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kardashianlar'ı yakından takip ediyorsanız Travis Barker'ı yüksek ihtimalle duymuşsunuzdur. Kendisi Kourtney Kardashian'ın kocası.
İkili, 2022 yılında dünyaevine girdikten epey bi' konuşulan isimlerden oldu. Öyle ki Kourtney Kardashian kendi resmi Instagram hesabından paylaştığı gönderilerle de mutluluğunu tam anlamıyla gözler önüne seriyor.
Çiftin mutlu ilişkileri bir yana, müzisyenlikle hayatını idame ettiren Travis Barker dövmeleriyle de çok konuşulan bir isim.
Psikologlara göre Travis Barker'ın bu dövme tutkunluğu aslında karısının dış görünüşüne takıntılı ailesinden uzaklaşmak istediğini ortaya koyuyor.
48 yaşındaki Travis, psikologlara göre aslında bir "sanat eseri portföyü". Travis Barker, tepeden tırnağa dövme yaptırma konusunda ısrarcı gibi duruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Travis Barker vücut geliştirmeyle ilgilenmiyor ya da Kardashianlar gibi fiziksel yapısını değiştirmek istemiyor."
"Travis istediği kadar dövme yaptırabilir ama Kardashianlar sonsuz sayıda estetik işlem yaptıramaz."
"Travis'in eline yeni yaptırdığı dövmeler aslında bir 'güç' göstergesi."
Ayrıca uzman, Travis'in Kardashianlar'dan çok daha farklı olduğu için rahat hissettiğini dile getirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda