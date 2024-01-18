Son Günlerde Yaşıyla Gündem Olan Heidi Klum’un Çok Konuşulan Pozlarıyla İlgili Psikologlar Açıklamada Bulundu

Heidi Klum hem oyunculuk hem de modellikte son derece başarılı bir kariyere sahip. Kendisinden 16 yaş küçük kocası Tom Kaulitz ile de son derece mutlu bir evliliği var. Fakat 50 yaşındaki modelin kocasıyla paylaştığı 'yarı çıplak' fotoğrafları psikologların odak noktası oldu.

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