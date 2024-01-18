Son Günlerde Yaşıyla Gündem Olan Heidi Klum’un Çok Konuşulan Pozlarıyla İlgili Psikologlar Açıklamada Bulundu
Son Günlerde Yaşıyla Gündem Olan Heidi Klum’un Çok Konuşulan Pozlarıyla İlgili Psikologlar Açıklamada Bulundu
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/253...
Heidi Klum hem oyunculuk hem de modellikte son derece başarılı bir kariyere sahip. Kendisinden 16 yaş küçük kocası Tom Kaulitz ile de son derece mutlu bir evliliği var. Fakat 50 yaşındaki modelin kocasıyla paylaştığı 'yarı çıplak' fotoğrafları psikologların odak noktası oldu.
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Aramızda ünlü oyuncu ve model Heidi Klum'u duymayanınız yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi yaşına rağmen sektördeki en başarılı isimlerden bir tanesi.
550 yaşındaki Klum, hatırlarsanız, kendisinden 16 yaş küçük Tom Kaulitz ile aynı yola baş koymuştu.
2019'dan beri evli olan çifti, o günden bu yana en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.
Örneğin geçtiğimiz günlerde Heidi Klum'un paylaştığı fotoğraflar gündem oldu.
Psikologlar da dahil olmak üzere birçok kişi ünlü modelin "yaşını bastırmak için" böyle fotoğraflar paylaştığını öne sürdü.
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"Heidi son zamanlarda bu tarz fotoğraflar paylaşmaya özen gösteriyor. Bu da kendisini son derece 'çaresiz' gösteriyor. Bu tarz hareketler biraz abartı ve gereksiz görünebilir."
"Klum'u aslında kariyeriyle ve mütevazılığıyla tanıyorduk. Fakat 50 yaşından sonra bu mütevazılık biraz daha cinselliğin ön planda olduğu bir kişiliğe dönüştü."
Heidi Klum: "25 yaşında gibi hissediyorum. 34 yaşındaki kocamdan daha enerjiğim." ifadelerini de kullanmıştı.
Psikologlar: "Her ne kadar modellik günleri geride kalsa da şu an yeni bir şarkı çıkarıyor. Fakat Klum, sesinden ziyade vücuduna daha çok güveniyor."
Bunların yanı sıra psikolog Jo Hemmings, Heidi Klum'un "çocuklarını da düşünmesi gerektiğini" de söylüyor.
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"Heidi hala diğer insanlara güzel göründüğünü kanıtlamak istiyor. Fakat bunu nereye kadar sürdürecek?"
"Yaşlanma sürecini kabullenmek zaman zaman zor olabilir. Fakat Heidi son derece güzel görünüyor. Fakat kendisinin özel hayatını sosyal medyaya yansıtmaması gerekiyor. En azından kariyeri için."
Bizler tabii ki herkesin hayatına saygı duyuyoruz ancak psikologların içine dert olan konuyu bir de sizlerle paylaşalım dedik.
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