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Tatildeki Melis Sezen Serin Sularda Yüzmesinin Ardından Çöllerde Yuvarlanarak Dubai'den Maksimum Verimi Aldı!

Tatildeki Melis Sezen Serin Sularda Yüzmesinin Ardından Çöllerde Yuvarlanarak Dubai'den Maksimum Verimi Aldı!

themyscira - Misafir Editör
21.01.2024 - 20:50

Özellikle ödül törenlerindeki konuşmaları ve rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle sık sık gündeme gelen Melis Sezen, attığı adımla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Dubai'ye tatile giden ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarla bir yandan hayatı sorgulatırken bir yandan da kendine hayran bıraktı.

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Her hareketiyle gündem olmayı başaran Melis Sezen, soğuk havaları geride bırakmak istemiş olacak ki pek çok isim gibi o da Dubai'yi tatil için tercih etmiş.

Her hareketiyle gündem olmayı başaran Melis Sezen, soğuk havaları geride bırakmak istemiş olacak ki pek çok isim gibi o da Dubai'yi tatil için tercih etmiş.

Dans tutkunu olduğunu bildiğimiz güzel oyuncu, ayağının tozuyla çöllerde adeta bir Tarkan gibi dans etmeyi de ihmal etmedi gitttiği yerlerde.

Dans tutkunu olduğunu bildiğimiz güzel oyuncu, ayağının tozuyla çöllerde adeta bir Tarkan gibi dans etmeyi de ihmal etmedi gitttiği yerlerde.

Detaylar için:

Gittiği yerlerde bizleri fotoğrafsız ve videosuz bırakmayan Melis Sezen, çöl dansının ardından kendini serin sulara bıraktığı anları da paylaşmıştı.

"Yes habibi, it’s infinity🐍♾️✨🏜️🦅" notuyla paylaştığı fotoğrafları çok beğenildi.

"Yes habibi, it’s infinity🐍♾️✨🏜️🦅" notuyla paylaştığı fotoğrafları çok beğenildi.

O fotoğraflarına da haklı olarak yorum yağdı!

O fotoğraflarına da haklı olarak yorum yağdı!
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"Kim demiş prensesler masalda olur diye işte karşınızda gerçeği 😍"

"Kim demiş prensesler masalda olur diye işte karşınızda gerçeği 😍"

"Çöl Ahusu 💕"

"Çöl Ahusu 💕"

"Çook güzelsiniz melis hanım maşallah"

"Çook güzelsiniz melis hanım maşallah"

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Siz bu çöl pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu çöl pozlarını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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