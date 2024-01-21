Tatildeki Melis Sezen Serin Sularda Yüzmesinin Ardından Çöllerde Yuvarlanarak Dubai'den Maksimum Verimi Aldı!

Özellikle ödül törenlerindeki konuşmaları ve rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle sık sık gündeme gelen Melis Sezen, attığı adımla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Dubai'ye tatile giden ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarla bir yandan hayatı sorgulatırken bir yandan da kendine hayran bıraktı.