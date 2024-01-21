İbrahim Büyükak Mutluyuz Filmindeki Rol Arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu'ndan 20 Tokat Yediğini Açıkladı!

İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Mutluyuz' filmi 29 Aralık'ta vizyona girmişti. A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan İbrahim Büyükak, film ve rol arkadaşı ile ilgili öyle iddialarda bulundu ki ağzınız açık kalabilir!