İbrahim Büyükak Mutluyuz Filmindeki Rol Arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu'ndan 20 Tokat Yediğini Açıkladı!
İbrahim Büyükak Mutluyuz Filmindeki Rol Arkadaşı Yasemin Sakallıoğlu'ndan 20 Tokat Yediğini Açıkladı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=zu9Ok...
İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Mutluyuz' filmi 29 Aralık'ta vizyona girmişti. A Para ekranlarında yayınlanan Biz Bize programına konuk olan İbrahim Büyükak, film ve rol arkadaşı ile ilgili öyle iddialarda bulundu ki ağzınız açık kalabilir!
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Son yılların en popüler komedyenlerinden olan İbrahim Büyükak, geçtiğimiz ay vizyona giren filmiyle büyük ses getirmişti.
Yasemin Sakallıoğlu ile başrollerini paylaştığı Mutluyuz filmi bir haftada 20 milyon 971 bin 232 TL hasılata ulaşmıştı.
Filmde sevgilileri tarafından terk edilen iki arkadaş olan Aslı ve Ferhat'ın birbirlerine destek olmak için evlenmeleri ve üç yılın ardından da boşanmaya karar vermeleri anlatılıyor.
Evliliklerini kurtarmak için aile terapisi yapılan bir otele gitmeleriyle yaşadıkları eğlenceli anlar filmin temel konusunu anlatıyor.
Filmin izleyiciyle buluşmasının ardından İbrahim Büyükak, A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın moderatörlüğünde yayınlanan Biz Bize programına katıldı.
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Film ve rol arkadaşıyla ilgili itiraflarda bulunan İbrahim Büyükak, Yasemin Sakallıoğlu ile ilgili sözleriyle herkesi şaşırttı.
Filmde Sakallıoğlu'nun kendisine tokat attığı bir sahne olduğunu dile getiren Büyükak, "Yasemin'in eli çok ağır. Sahneyi yarım saatte çekebildik, 20 tekrar aldık." dedi.
Sahne sonunda dişinin çektirebileceği kadar uyuştuğunu dile getiren İbrahim Büyükak, "Balyoz gibi vurdu. Yangın tüpünü sırtıma vurarak söndürdüğü sahnede sırtım mosmor oldu." dedi.
Biz ona eli ağır demeyelim de, oyunculukta gerçekçi ve doğal davranmayı seviyor diyelim 😅
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